 Dişi Kanarya tam gaz – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Dişi Kanarya tam gaz

    Dişi Kanarya tam gaz

    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Mersin BB’yi 9 sayı farkla devirdi. Sezona hızlı giren sarı-lacivertliler, ligde 2’de 2 yaptı. Vaughn, 24 sayıyla maça damga vurdu

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 64-55 mağlup etti. Mücadelenin devresini de 27-34 önde geçen sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligde 2'de 2 yaptı. Diğer sonuçlar: OGM Orman Gençlik-ASKİ: 71-47, Bornova Beckerspor- G.Saray: 79-90, Yakın Doğu Üniversitesi-Çukurova: 93- 83. BUGÜN: 16.00 İstanbul Üni-AGÜ, 16.30 Hatay-Botaş, 17.00 Beşiktaş-Canik.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:46
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dişi Kanarya tam gaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.