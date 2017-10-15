Dişi Kanarya tam gaz

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Mersin BB’yi 9 sayı farkla devirdi. Sezona hızlı giren sarı-lacivertliler, ligde 2’de 2 yaptı. Vaughn, 24 sayıyla maça damga vurdu

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 64-55 mağlup etti. Mücadelenin devresini de 27-34 önde geçen sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligde 2'de 2 yaptı. Diğer sonuçlar: OGM Orman Gençlik-ASKİ: 71-47, Bornova Beckerspor- G.Saray: 79-90, Yakın Doğu Üniversitesi-Çukurova: 93- 83. BUGÜN: 16.00 İstanbul Üni-AGÜ, 16.30 Hatay-Botaş, 17.00 Beşiktaş-Canik.