 Kraliçeler’in rakibi Nadezhda – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Kraliçeler’in rakibi Nadezhda

    Kraliçeler’in rakibi Nadezhda
    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, geçen sezon şampiyonluğu finalde kaybettiği Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk maçına çıkıyor. Kraliçeler, grubundaki ilk karşılaşmasında bugün Rusya temsilcisi Nadezhda'yı konuk edecek. Metro Enerji Spor Salonu'nda 20.00'de başlayacak mücadeleyi FB TV naklen verecek.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:24
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