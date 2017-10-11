 G.Saray deplasmanda mağlup – Fotomaç – 11 Ekim 2017 ;
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    G.Saray deplasmanda mağlup

    G.Saray deplasmanda mağlup

    Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Euroleague Kadınlar A Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Sopron Basket’e 72-55 mağlup oldu..

    Karşılaşmanın ilk periyotunu 16-10 geride kapatan sarı-kırmızılılar, 39-18 geride geçtiği devrenin ardından son periyota da 54-32 geride girdi ve mücadeleden 72-55 mağlup ayrıldı.

    Galatasaray Euroleague Kadınlar A Grubu 2. hafta maçında 18 Ekim'de USK Prag ile karşı karşıya gelecek.

    Euroleague Kadınlar: Sopron Basket: 72 - Galatasaray: 55

    Kadınlar basketbolda Avrupa'da 4'te 3

    Fenerbahçe - Nadezhda Orenburg: 67-61 (Avrupa Ligi B Grubu)

    Yakın Doğu Üniversitesi - Famila Schio: 67-64 (Avrupa Ligi B Grubu)

    Uniqa Sopron - Galatasaray: 72-55 (Avrupa Ligi A Grubu)

    Mersin BŞB - Good Angels Kosice: 76-70 (Avrupa Kupası B Grubu)

    Kadınlar basketbolunda Galatasaray, Yakın Doğu Üniversitesi ve Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde, Mersin BŞB ise Avrupa Kupası'nda sezonu açtı.

    Son finalist Fenerbahçe, Avrupa Ligi B Grubu mücadelesinde Nazdezhda Orenburg'u 67-61 mağlup etti. Yakın Doğu Üniversitesi de, B Grubu ilk maçında Famila Schio'yu 67-64 mağlup ederken, Galatasaray bir sezonluk aranın ardından tekrar döndüğü Avrupa Ligi'nin A Grubu mücadelesinde Uniqa Sopron'a deplasmanda 72-55 mağlup oldu.

    Türkiye'yi Kadınlar Avrupa Kupası'nda temsil eden Mersin BŞB ise, B Grubu maçında Good Angels Kosice'i 76-70 mağlup etmeyi başardı.

    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:34
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