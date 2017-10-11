G.Saray deplasmanda mağlup
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Euroleague Kadınlar A Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Sopron Basket’e 72-55 mağlup oldu..
Galatasaray Euroleague Kadınlar A Grubu 2. hafta maçında 18 Ekim'de USK Prag ile karşı karşıya gelecek.
Euroleague Kadınlar: Sopron Basket: 72 - Galatasaray: 55
Kadınlar basketbolda Avrupa'da 4'te 3
Fenerbahçe - Nadezhda Orenburg: 67-61 (Avrupa Ligi B Grubu)
Yakın Doğu Üniversitesi - Famila Schio: 67-64 (Avrupa Ligi B Grubu)
Uniqa Sopron - Galatasaray: 72-55 (Avrupa Ligi A Grubu)
Mersin BŞB - Good Angels Kosice: 76-70 (Avrupa Kupası B Grubu)
Kadınlar basketbolunda Galatasaray, Yakın Doğu Üniversitesi ve Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde, Mersin BŞB ise Avrupa Kupası'nda sezonu açtı.
Son finalist Fenerbahçe, Avrupa Ligi B Grubu mücadelesinde Nazdezhda Orenburg'u 67-61 mağlup etti. Yakın Doğu Üniversitesi de, B Grubu ilk maçında Famila Schio'yu 67-64 mağlup ederken, Galatasaray bir sezonluk aranın ardından tekrar döndüğü Avrupa Ligi'nin A Grubu mücadelesinde Uniqa Sopron'a deplasmanda 72-55 mağlup oldu.
Türkiye'yi Kadınlar Avrupa Kupası'nda temsil eden Mersin BŞB ise, B Grubu maçında Good Angels Kosice'i 76-70 mağlup etmeyi başardı.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:34
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Beşiktaş'tan gurbetçi atağı
Toplam 4
Yorum
bjk Transfer döneminde teklif yaptık biz kardeşim.Tabi iyi gün dostu Gs taraftarı ligde iyi gidince takip etmeye başladığı için spor haberlerini
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BEŞİKTAŞ'IN YILDIZINA İSPANYOLLAR DA TALİP
Toplam 27
Yorum
bjk Katalonya takımlarına gitme ortalık karışık :)
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LİGİN FAVORİSİ YİNE BİZİZ
Toplam 25
Yorum
bjk Siz bu hafta kaybedinde ligi kaçıncı bitiriyorsunuz gör.
G.Saray deplasmanda mağlup haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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