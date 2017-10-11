Fenerbahçe süper başladı
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun ilk haftasında sahasında Rusya'nın Nadezhda takımını 67-61 mağlup etti.
Karşılıklı basketlerle başlaya müsabakada sarı-lacivertli ekip ilk çeyreği 15-13 geride tamamladı. Mücadelenin 16. dakikasında farkı 8 sayıya (20-28) çıkaran konuk takım, Fenerbahçe'nin farkı kapatma çabalarına rağmen devre arasına 31-28 önde girdi.
Sarı-lacivertli ekip, karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyreğin son 5 dakikasında etkili bir performans sergiledi. Müsabakanın 25. dakikasını 42-35 geride geçen Fenerbahçe, kalan bölümde rakibine sadece 3 sayı şansı verdi. Hücumda da 19 sayı kaydeden ev sahibi takım, periyodu 54-45 önde tamamladı.
İyi oyununu maçın son çeyreğinde de devam ettiren ve rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Fenerbahçe, karşılaşmayı 67-61 kazandı.
Fenerbahçe'de çift hanelere ulaşan Verameyenka 12 sayı 12 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Sarı-lacivertli ekipte Vaughn, Plum ve Dabovic 11'er, Ayşe Cora da 10 sayıyla mücadele etti.
Maç listesine yazdırılan 8 oyuncudan 7'sinin süre bulduğu Rus temsilcisinde ise Ygueravide ile Maiga'nın 13'er, Cherepanova'nın 11 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
Fenerbahçe, B Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda İtalya'nın Famila Schio takımıyla 19 Ekim Perşembe günü karşılaşacak.
Fenerbahçe: 67 - Nadezhda: 61
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Fabiana Martinescu-Badalan(Romanya), Aleksander Pavlov (Makedonya), Uros Nikolic (Sırbistan)
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 3, Vaughn 11, Plum 11, Verameyenka 12, Dabovic 11, Pelin Bilgiç, Ayşe Cora 10, Tuğçe Canıtez 4, Tilbe Şenyürek 3, Esra Ural 2
Nadezhda: Shilova 9, Tikhonenko 8, Ygueravide 13, Cherepanova 11, Maiga 13, Fedorenkova 7, Degtyarskaya
1. Periyot: 13-15
Devre: 28-31
3. Periyot: 54-45
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:30
-
Beşiktaş'tan gurbetçi atağı
Toplam 4
Yorum
bjk Transfer döneminde teklif yaptık biz kardeşim.Tabi iyi gün dostu Gs taraftarı ligde iyi gidince takip etmeye başladığı için spor haberlerini
-
BEŞİKTAŞ'IN YILDIZINA İSPANYOLLAR DA TALİP
Toplam 27
Yorum
bjk Katalonya takımlarına gitme ortalık karışık :)
-
LİGİN FAVORİSİ YİNE BİZİZ
Toplam 25
Yorum
bjk Siz bu hafta kaybedinde ligi kaçıncı bitiriyorsunuz gör.
Fenerbahçe süper başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.