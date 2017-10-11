 Fenerbahçe süper başladı – Fotomaç – 11 Ekim 2017 ;
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Fenerbahçe süper başladı

    Fenerbahçe süper başladı

    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun ilk haftasında sahasında Rusya'nın Nadezhda takımını 67-61 mağlup etti.

    Karşılıklı basketlerle başlaya müsabakada sarı-lacivertli ekip ilk çeyreği 15-13 geride tamamladı. Mücadelenin 16. dakikasında farkı 8 sayıya (20-28) çıkaran konuk takım, Fenerbahçe'nin farkı kapatma çabalarına rağmen devre arasına 31-28 önde girdi.

    Sarı-lacivertli ekip, karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyreğin son 5 dakikasında etkili bir performans sergiledi. Müsabakanın 25. dakikasını 42-35 geride geçen Fenerbahçe, kalan bölümde rakibine sadece 3 sayı şansı verdi. Hücumda da 19 sayı kaydeden ev sahibi takım, periyodu 54-45 önde tamamladı.

    İyi oyununu maçın son çeyreğinde de devam ettiren ve rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Fenerbahçe, karşılaşmayı 67-61 kazandı.

    Fenerbahçe'de çift hanelere ulaşan Verameyenka 12 sayı 12 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Sarı-lacivertli ekipte Vaughn, Plum ve Dabovic 11'er, Ayşe Cora da 10 sayıyla mücadele etti.

    Maç listesine yazdırılan 8 oyuncudan 7'sinin süre bulduğu Rus temsilcisinde ise Ygueravide ile Maiga'nın 13'er, Cherepanova'nın 11 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

    Fenerbahçe, B Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda İtalya'nın Famila Schio takımıyla 19 Ekim Perşembe günü karşılaşacak.


    Fenerbahçe: 67 - Nadezhda: 61

    Salon: Metro Enerji

    Hakemler: Fabiana Martinescu-Badalan(Romanya), Aleksander Pavlov (Makedonya), Uros Nikolic (Sırbistan)

    Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 3, Vaughn 11, Plum 11, Verameyenka 12, Dabovic 11, Pelin Bilgiç, Ayşe Cora 10, Tuğçe Canıtez 4, Tilbe Şenyürek 3, Esra Ural 2

    Nadezhda: Shilova 9, Tikhonenko 8, Ygueravide 13, Cherepanova 11, Maiga 13, Fedorenkova 7, Degtyarskaya

    1. Periyot: 13-15

    Devre: 28-31

    3. Periyot: 54-45

    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:30
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