Erica Wheeler Beşiktaş'ta
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Erica Wheeler ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları doğrultusunda 26 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.
Şutör oyun kurucu Wheeler'in, geçen sezon İspanya'nın Perfumerias Avenida takımında oynadıktan sonra sezon ortasında İsrail temsilcisi Maccabi Bnot'a gittiği aktarıldı.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:26
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'COME TO BEŞİKTAŞ'
Toplam 18
Yorum
egeli beşiktaslı arkadaslar sizin taraftarlığınızı takdir ederim ama dünyada bir etkiniz yok kabul edin hatta liste yayınlandı fener vardı listede
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'COME TO BEŞİKTAŞ'
Toplam 18
Yorum
BEŞİKTAŞ emre bolun akrabası mısın ? haberin yoksa söylüyeyim caner gökhan lens beşiktaşta söylüyrum gidip fenerumda arama diye roben nerede ? vasıf!
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TALISCA'NIN TAKIMI TÜRKİYE'YE GELDİ
Toplam 2
Yorum
Bk sen neye takıldın tosun, mevzu bambaşka yaptığı şey bir sosyal hizmet bir vefa kısaca renklilerin anlayamacağı konular
Erica Wheeler Beşiktaş'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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