 Erica Wheeler Beşiktaş'ta – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    Beşiktaş'ta

    Erica Wheeler Beşiktaş'ta

    Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları doğrultusunda 26 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.

    Şutör oyun kurucu Wheeler'in, geçen sezon İspanya'nın Perfumerias Avenida takımında oynadıktan sonra sezon ortasında İsrail temsilcisi Maccabi Bnot'a gittiği aktarıldı.

    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:26
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