 YAKIN DOĞU SÜPER KUPA'YA UZANAMADI – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    YAKIN DOĞU SÜPER KUPA'YA UZANAMADI

    YAKIN DOĞU SÜPER KUPA'YA UZANAMADI

    FIBA Süper Kupa mücadelesinde Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Takımı'nı 84-73 yenen Rusya'nın Dinamo Kursk ekibi, kupanın sahibi oldu.

    Geçen sezon FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi, FIBA Avrupa Ligi şampiyonu Rus temsilcisi Dinamo Kursk ile Süper Kupa'da karşılaştı.

    Rusya'nın Kursk şehrindeki aynı isimli spor salonunda oynanan mücadelenin ilk çeyreği, Dinamo Kursk'un 19-14'lük üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta hücumda etkili olan Yakın Doğu Üniversitesi, soyunma odasına 43-40 önde girdi.

    İkinci yarıda üstün oynayan Dinamo Kursk, üçüncü çeyreği 60-55 önde kapattı. Son periyotta da hücumda etkili olan Rus ekibi mücadeleden 84-73 galip ayrılarak, kupayı müzesine götürdü.

    Maçın en skorer ismi Dinamo Kursk adına 20 sayı kaydeden Sonja Petrovic olurken, Yakın Doğu Üniversitesi'nde Quanitra Hollingsworth 19 sayı üretti.

    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:06
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