Quigley İstanbul'da
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferi Allie Quigley, İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı'na gelen ABD'li basketbolcuyu, Galatasaray Kulübü yetkilileri karşıladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde GS TV'ye açıklamada bulunan Quigley, "Galatasaray'a geldiğim için çok heyecanlıyım. Oynadıkça bu heyecanımı yeneceğim. Sonuçta basketbol oynayacağız. Çok fazla süremiz yok. Hazır olmak için iki günüm var. Taraftarlara bana sosyal medyadan yazdıkları mesajlar için çok teşekkür ediyorum. Umarım maçlarımıza gelip sezon boyunca desteklerini sürdürürler." ifadelerini kullandı.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:41
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GALATASARAY'DAN AYRILIYOR
Toplam 2
Yorum
öğretici şuna, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala 2.5 milyon euro, yani 10 milyon tl bonservis ödediniz. şimdi güle oynaya bonservisini vericeksiniz !
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SOLDADO'NUN SAĞI AKSIYOR
Toplam 18
Yorum
Düsseldorf'lu Ayni kaldırım taşı üzerinde 2 defa ayak burkulmaz !
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VAR’a yönelik hakaret ceza getirdi
Toplam 4
Yorum
CELAL EEE DIER GOL NE OLDU O YUZDEN BU SISTEM FUTBOLUN KATILI OLUR ITALYA BIRBIRINE GIRIYOR BU SISTEM NEDENIYLE KESINLIKLE BIZDEN UZAK OLAMALI
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