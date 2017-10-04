 Quigley İstanbul'da – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    Quigley İstanbul'da

    Quigley İstanbul'da

    Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferi , İstanbul'a geldi.

    Atatürk Havalimanı'na gelen ABD'li basketbolcuyu, Galatasaray Kulübü yetkilileri karşıladı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde GS TV'ye açıklamada bulunan Quigley, "Galatasaray'a geldiğim için çok heyecanlıyım. Oynadıkça bu heyecanımı yeneceğim. Sonuçta basketbol oynayacağız. Çok fazla süremiz yok. Hazır olmak için iki günüm var. Taraftarlara bana sosyal medyadan yazdıkları mesajlar için çok teşekkür ediyorum. Umarım maçlarımıza gelip sezon boyunca desteklerini sürdürürler." ifadelerini kullandı.

    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:41
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