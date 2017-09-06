Fenerbahçe'den ABD'li transfer
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Aerial Powers'ı kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekibi Dallas Wings'ten transfer edilen 23 yaşındaki Powers ile 2017-2018 sezonu için anlaşma sağlandığı bildirildi.
Powers, ABD Milli Takımı ile 2015 Dünya Üniversitelerarası Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Kısa forvet pozisyonunda oynayan 1,83 metre boyundaki Powers, bu turnuvada takımının en skorer oyuncusu unvanını elde etti.
Aerial Powers, Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Basketbol Ligi takımlarından Michigan State'te ortaya koyduğu performansla dikkati çekti. ABD'li basketbolcu, bu takımda 18,9 sayı, 9,8 ribaunt, 2,8 asist ve 2 top çalma ortalamalarıyla oynadı.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:19
-
Trabzonspor hırs küpü
Toplam 1
Yorum
uşaklı tsli bence ersun yanalı bırakalım takım zaten varacağı yere varır. ersun yanalın ne faydasını gördük? maç mı kazandırdı? oyuncu mu keşfetti?
-
14 Türk oyuncunun 8'i altyapıdan
Toplam 2
Yorum
uşaklı tsli Arkadaş altyapıya önem versek ne adamlar çıkar. altyapıdan yetişen oyunculara şans vermek lazım. iyiyse takımda tut değilse kiralık ama şans
-
“Penaltımız verilmedi”
Toplam 5
Yorum
NE DEMİŞTİN FUTBOLDA OLAN ŞEYLER HAKEM HATALARIDA OLURDU DEĞİLMİ
Fenerbahçe'den ABD'li transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.