 Fenerbahçe'den ABD'li transfer – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    'den ABD'li transfer

    Fenerbahçe'den ABD'li transfer

    Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu 'ı kadrosuna kattı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekibi Dallas Wings'ten transfer edilen 23 yaşındaki Powers ile 2017-2018 sezonu için anlaşma sağlandığı bildirildi.

    Powers, ABD Milli Takımı ile 2015 Dünya Üniversitelerarası Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Kısa forvet pozisyonunda oynayan 1,83 metre boyundaki Powers, bu turnuvada takımının en skorer oyuncusu unvanını elde etti.

    , Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Basketbol Ligi takımlarından Michigan State'te ortaya koyduğu performansla dikkati çekti. ABD'li basketbolcu, bu takımda 18,9 sayı, 9,8 ribaunt, 2,8 asist ve 2 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:19
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