Bornova Beckerspor'dan 2 imza
Kadınlar Basketbol Ligi'nin yeni ekibi Bornova Beckerspor, pivot Emel Türkyılmaz ve uzun forvet Yeliz Doğan'la 1'er yıllık sözleşme imzaladı.
Geçen sezon MBK Doğuş Hastanesi forması giyen 25 yaşında, 1.93 boyundaki Emel, Antalya Koleji'nde yetişip Fenerbahçe, Beşiktaş, Ceyhan Belediyespor ve Mersin Büyükşehir Belediyespor'da oynadı.
23 yaşında, 1.83 boyundaki Yeliz ise Antalya Koleji'nde basketbola başlayıp kariyerine ABD'de kolejde devam etti. Antrenörlüğe Ceyhun Yıldızoğlu'nu getiren İzmir ekibi, transferde daha önce Beşiktaş'tan Shavonte Zellous ve Iva Perovanovic, A Milli Takım Kaptanı Şaziye Üner, MBK'dan Asena Yalçın, ASKİ'den Kübra Erat, WNBA'den Michelle Snow, Adriana Knezevic ve Yakındoğu'dan Duygu Fırat'ı aldı.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:48
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Lucescu dönüyor
Toplam 31
Yorum
cc gelmeyen bir sen kaldıydın zaten dünyaları aldınız rezil oldunuz yazzık be ülkenin puanını düşürecekseniz katılmayın Avrupa maçlarına !!!!!
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Yıldız isim Avusturya'ya götürülmedi
Toplam 1
Yorum
BOBUDUK AVRUPA MAÇLARINDA OYNAYAN BİR TAKIMA SATILACAK DA ONUN İÇİN Mİ OYNATILMIYOR Kİ ACABA?
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Lucescu dönüyor
Toplam 31
Yorum
sahte kabadayı bunun yardımcılığına gerilsin işte oldu bitti.
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