Bornova Beckerspor'a sponsor desteği

Geçen sezon da Beckerspor'a destek sağlayan ve kulüp yöneticilerinden Semih Koyutürk'ün sahibi olduğu firma, yeni dönemde hem saha içi panolarına reklam verecek hem de sosyal sorumluluk projeleri kapsamında down sendromlu çocuklara yönelik çalışmalara sponsor olacak. Semih Koyutürk, kulübe ve sosyal sorumluluk projelerine gönüllü desteğinin önümüzdeki dönemlerde de süreceğini söyledi.