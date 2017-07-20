Bornova Beckerspor'a sponsor desteği
Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele edecek Bornova Beckerspor, yeni sezon öncesi ilk sponsorluk desteğini Semih Tekstil Branda'dan aldı.
Geçen sezon da Beckerspor'a destek sağlayan ve kulüp yöneticilerinden Semih Koyutürk'ün sahibi olduğu firma, yeni dönemde hem saha içi panolarına reklam verecek hem de sosyal sorumluluk projeleri kapsamında down sendromlu çocuklara yönelik çalışmalara sponsor olacak. Semih Koyutürk, kulübe ve sosyal sorumluluk projelerine gönüllü desteğinin önümüzdeki dönemlerde de süreceğini söyledi.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:29
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kiki ilk 20 25 dakka gol atamazsa elenır
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aga en fazla 3 1 biter elenır.atmayın
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'Benim aileme kimse dokunamaz!'
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Yorum
eyp glr Adam yazmıs volkanda aılebabası dıye lan o kufurlerı bosamı yedı ınsanlara saygısızca davrandıgı ıcın yedı poposuyla top durdurmalar flan
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