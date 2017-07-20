 Bornova Beckerspor'a sponsor desteği – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Bornova Beckerspor'a sponsor desteği

    Bornova Beckerspor'a sponsor desteği

    Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele edecek Bornova Beckerspor, yeni sezon öncesi ilk sponsorluk desteğini Semih Tekstil Branda'dan aldı.

    Geçen sezon da Beckerspor'a destek sağlayan ve kulüp yöneticilerinden Semih Koyutürk'ün sahibi olduğu firma, yeni dönemde hem saha içi panolarına reklam verecek hem de sosyal sorumluluk projeleri kapsamında down sendromlu çocuklara yönelik çalışmalara sponsor olacak. Semih Koyutürk, kulübe ve sosyal sorumluluk projelerine gönüllü desteğinin önümüzdeki dönemlerde de süreceğini söyledi.

    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:29
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