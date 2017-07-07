 Mersin BB'de transfer – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Mersin BB'de transfer

    Mersin BB'de transfer

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Mersin Büyükşehir Belediyespor, Çankaya Üniversitesi'nden İlknur Dumlu ile anlaş

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Mersin Büyükşehir Belediyespor, Çankaya Üniversitesi'nden İlknur Dumlu ile anlaştı.

    Kulüp Başkanı Mehmet Işıkay, yaptığı yazılı açıklamada, Çankaya Üniversitesi'nde başarılı bir sezonu geride bırakan oyuncuyla sözleşme imzaladıklarını bildirdi.Işıkay, 28 yaşındaki oyun kurucuya yeni sezonda başarılar diledi.1,76 metre boyundaki İlknur Dumlu, geçen sezon takımında 11,32 sayı, 3,93 ribaunt, 3,46 asist ve 1,49 top çalma ortalamasıyla oynadı.

    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:26
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