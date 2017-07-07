Mersin BB'de transfer
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Mersin Büyükşehir Belediyespor, Çankaya Üniversitesi'nden İlknur Dumlu ile anlaş
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Mersin Büyükşehir Belediyespor, Çankaya Üniversitesi'nden İlknur Dumlu ile anlaştı.
Kulüp Başkanı Mehmet Işıkay, yaptığı yazılı açıklamada, Çankaya Üniversitesi'nde başarılı bir sezonu geride bırakan oyuncuyla sözleşme imzaladıklarını bildirdi.Işıkay, 28 yaşındaki oyun kurucuya yeni sezonda başarılar diledi.1,76 metre boyundaki İlknur Dumlu, geçen sezon takımında 11,32 sayı, 3,93 ribaunt, 3,46 asist ve 1,49 top çalma ortalamasıyla oynadı.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:26
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Benfica fiyat yükseltti
Toplam 7
Yorum
Aslan 3.5 MILYONA VERIN AMA SONRAKI SATISTAN PAY ISTEYIN SINANDA GITMEK ISTIYOR SORUN YAPMAYALIM YOLU ACIK OLSUN
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Sneijder’den kontra teklif
Toplam 17
Yorum
SezUa Yapılan bütn transferler 30 bons yüksek maaş yorumlara bakıyorm ne çok içimizde irlandalı varmş bu adam hala dünyanın en iyi 10ları arasınd
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Benfica fiyat yükseltti
Toplam 7
Yorum
reco Gitmek isteyen gitsin tamam da yerlerine genç oyuncu getirin bari.Bir de Volkan Şen haberleri çıkmaya başladı.Adamın kendine hayrı yok..
Mersin BB'de transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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