G.Saray A, Fener B
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2017-2018 sezonu kura çekimi yapıldı.
Gruplar belli oldu
Türkiye'den 5 kulübün katılacağı FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 2017- 2018 sezonu kuraları çekildi. 40 takımın dörderli 10 gruba ayrıldığı kura sonrası Beşiktaş A Grubu, Mersin BB B Grubu, Hatay BB D Grubu'nda mücadele edecek. Abdullah Gül Üni. ve İstanbul Üni. ise E Grubu'nda yer aldı.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:30
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 52
Yorum
BEŞİKTAŞ arkadaşlar herkes formadaki yıldıza kafayı takmışta sizde asla olamayacak bir yıldız var bizim armamız da saygılar hepinize...
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 52
Yorum
BEŞİKTAŞ o değilde herkes formaya takılmış beyler 3. yılızı yanlış yerde arıyorsunuz ortasında dikkatlı bakın hemen yanında ay var bunca yıldır kör..
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Nabil Dirar, Türkiye'ye geldi
Toplam 1
Yorum
sami bu uzun sureli sozlesmeler hep zarar cunku adam birkac mac oynar sonra yan gelip yatar parasini da tikir tikir alir mesela, Sow, VP gibileri
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