 G.Saray A, Fener B – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    G.Saray A, Fener B

    G.Saray A, Fener B

    FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2017-2018 sezonu kura çekimi yapıldı.

    F.Bahçe ve Yakın Doğu Üni'nin yer aldığı B Grubu'nda diğer takımlar şunlar: Wisla Can-Pack, Famila Schio, CB Avenida, Nadezhda, UMMC Ekaterinburg. G.Saray'ın bulunduğu A Grubu ise şöyle: Castors Braine, USK Prag, Sopron Basket, ESBVA-LM, Bourges, D. Kursk.

    Gruplar belli oldu
    Türkiye'den 5 kulübün katılacağı FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 2017- 2018 sezonu kuraları çekildi. 40 takımın dörderli 10 gruba ayrıldığı kura sonrası Beşiktaş A Grubu, Mersin BB B Grubu, Hatay BB D Grubu'nda mücadele edecek. Abdullah Gül Üni. ve İstanbul Üni. ise E Grubu'nda yer aldı.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:30
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