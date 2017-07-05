G.Saray A, Fener B

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2017-2018 sezonu kura çekimi yapıldı.

F.Bahçe ve Yakın Doğu Üni'nin yer aldığı B Grubu'nda diğer takımlar şunlar: Wisla Can-Pack, Famila Schio, CB Avenida, Nadezhda, UMMC Ekaterinburg. G.Saray'ın bulunduğu A Grubu ise şöyle: Castors Braine, USK Prag, Sopron Basket, ESBVA-LM, Bourges, D. Kursk.



Gruplar belli oldu

Türkiye'den 5 kulübün katılacağı FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 2017- 2018 sezonu kuraları çekildi. 40 takımın dörderli 10 gruba ayrıldığı kura sonrası Beşiktaş A Grubu, Mersin BB B Grubu, Hatay BB D Grubu'nda mücadele edecek. Abdullah Gül Üni. ve İstanbul Üni. ise E Grubu'nda yer aldı.