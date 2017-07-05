 4 isimle sözleşme yenilendi – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    4 isimle sözleşme yenilendi

    4 isimle sözleşme yenilendi
    F.Bahçe kadın basketbol takımı, Birsel Vardarlı Demirmen, Ayşe Cora, Tuğçe Canıtez ve Esra Ural ile sözleşme yeniledi. Resmi siteden yapılan açıklamada "Birsel Vardarlı Demirmen ile 1 yıl, Ayşe Cora ile 1 yıl, Tuğçe Canıtez ile 2 yıl ve Esra Ural ile 2 yısl özleşme yenilenmiştir" denilerek oyunculara başarılar dilendi.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:46
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