4 isimle sözleşme yenilendi

F.Bahçe kadın basketbol takımı, Birsel Vardarlı Demirmen, Ayşe Cora, Tuğçe Canıtez ve Esra Ural ile sözleşme yeniledi. Resmi siteden yapılan açıklamada "Birsel Vardarlı Demirmen ile 1 yıl, Ayşe Cora ile 1 yıl, Tuğçe Canıtez ile 2 yıl ve Esra Ural ile 2 yısl özleşme yenilenmiştir" denilerek oyunculara başarılar dilendi.