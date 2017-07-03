 Tilbe ve Özge Fenerbahçe’de – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Tilbe ve Özge Fenerbahçe’de

    Tilbe ve Özge Fenerbahçe’de

    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, BOTAŞ Spor Kulübü’nden Milli Basketbolcu ’i renklerine bağladı.

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, anlaşma sağlanan ile kadrosunu güçlendirdi. 1 metre 88 cm boyundaki Pivot, yeni sezondan itibaren sarı-lacivertli formayı giyecek.

    ÖZGE YAVAŞ DA FENER'DE
    Yeni sezon yapılanması kapsamında Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Girne Üniversitesi'nde oyun kurucu olarak oynayan Özge Yavaş ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada, genç basketbolcuya başarı dileklerinde bulunuldu.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:45
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