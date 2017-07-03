Tilbe ve Özge Fenerbahçe’de
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, BOTAŞ Spor Kulübü’nden Milli Basketbolcu Tilbe Şenyürek’i renklerine bağladı.
ÖZGE YAVAŞ DA FENER'DE
Yeni sezon yapılanması kapsamında Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Girne Üniversitesi'nde oyun kurucu olarak oynayan Özge Yavaş ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada, genç basketbolcuya başarı dileklerinde bulunuldu.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:45
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dikkat saygızsızlık sana deger katanlara gunu kurtarmak ıcın yerın dıbıne ıtme sen zaten sıkıntılı bır adamsın pardon varlıksın
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fb111 Aykut kocaman ölü bir futbol oynatır, ersun yanalın takımı ise buldozer gibiydi. Önüne geleni ezip geçti. Aykut kocaman ile iyi futbol hayal
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FB111 Ersun Yanal , Aykut Kocamanın sistemiyle başarılı oldu demek futbol cahilliğidir, sistemlerin en ufak bir benzerliği yok.
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