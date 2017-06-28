F.Bahçe'den basketbola dev takviye
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, NCAA’in sayı ve serbest atış rekortmeni Kelsey Plum’u renklerine bağladı.
Plum'un kariyeri
24 Ağustos 1994 California doğumlu ve 1 metre 73 santim boyundaki Birleşik Amerikalı Kelsey Plum, kolej yıllarında Washington Huskies forması giydi. Oyun kurucu pozisyonunda forma giyen başarılı oyuncu, NCAA tarihinin bir sezonda en çok sayı üretme rekorunu (1109) elinde bulunduruyor. Plum, aynı zamanda geçtiğimiz sezonki performansıyla NCAA kariyerinde toplamda 3527 sayıya ulaştı ve ulaşılması güç bir rekora imza attı. Plum, 912 serbest atış isabetiyle de bu alanda NCAA rekorunun sahibi olarak dikkat çekiyor.
Plum, NCAA'de 2013-2017 yılları arasında Washington Huskies forması giydi. İlk sezonunda 30 maçta 21.1 sayı, 4.9 ribaund, 2.6 asist ortalamaları tutturan Kelsey; ikinci yılında da 33 maçta 22.6 sayı, 3.7 ribaund ve 3.3 asist istatistikleri yakaladı. Kolejdeki istikrarlı performansını son iki yılında da sürdüren Plum, 2016 yılını 25.9 sayı, 3.7 ribaund ve 4.2 asist; son kolej yılı olan 2017'yi de 31.7 sayı, 5.1 ribaund, 4.8 asist ortalamalarıyla tamamladı.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:07
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Barça'dan çifte müjde!
Toplam 24
Yorum
egeli sekiztas rüya bitti bu yıl gs de fbde güçleniyor 3.yada 4.büyüksünüz türkiyede öylede kalırsınız uzun yıllar çabuk havaya girmiştiniz
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Rekor yolda
Toplam 11
Yorum
aslan demek sen yönetim taraftarısın ARMANIN değil sen alma kardeş...sen alsanda gelmeyecegin belli evde yat sen
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UEFA duruşma için tarih verdi
Toplam 5
Yorum
black Haci haberin altina yaz yorumunu :))
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