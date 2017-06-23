Bornova Beckerspor'a 2 takviye

Bornova Beckerspor'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye kariyerinde BOTAŞ, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Mersin Basketbol takımlarında forma giyen 37 yaşındaki ABD'li pivot Michelle Snow'un takımın bu sezonki ilk yabancı oyuncu transferi olduğu belirtildi. Takımın ayrıca, 26 yaşındaki oyun kurucu Asena Yalçın'ı da kadrosuna dahil ettiği bildirildi.



Geçen sezon Adana ASKİ'de oynayan Asena Yalçın'ın daha önce Ceyhan Belediyesi, Edremit Belediyesi Gürespor, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi formaları giydiği kaydedildi.