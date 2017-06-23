Bornova Beckerspor'a 2 takviye
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin yeni temsilcisi Bornova Beckerspor, Michelle Snow ile Asena Yalçın'ı transfer etti.
Bornova Beckerspor'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye kariyerinde BOTAŞ, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Mersin Basketbol takımlarında forma giyen 37 yaşındaki ABD'li pivot Michelle Snow'un takımın bu sezonki ilk yabancı oyuncu transferi olduğu belirtildi. Takımın ayrıca, 26 yaşındaki oyun kurucu Asena Yalçın'ı da kadrosuna dahil ettiği bildirildi.
Geçen sezon Adana ASKİ'de oynayan Asena Yalçın'ın daha önce Ceyhan Belediyesi, Edremit Belediyesi Gürespor, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi formaları giydiği kaydedildi.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:35
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Forvete 36'lık Aduriz!
Toplam 33
Yorum
fb 2.guiza vakası gibi.
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Talisca bilmecesi!
Toplam 3
Yorum
hattrick MANU için Beşiktaş gibi bir takım bırakılır mı , bu kadar seni seven bir taraftarı olan bu takımı bırakıp gideceğine ihtimal bile vermiyorum
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Acerbi teklifi reddedildi
Toplam 3
Yorum
Aslan OYUNCU ILE ANLASIN DEVRE ARASI IMZAYI ALIN SENEYE BEDAVAYA TRANSFER YAPIN INSALLAH BIR DAHA HASTALANMAZ KALITELI STOPER HEM TEKNIK HEM SERT
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