Şaziye Üner, Bornova Beckerspor'da
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin yeni ekiplerinden Bornova Beckerspor, milli basketbolcu Şaziye İvegin Üner'le anlaştı.
Bornova Beckerspor Kulübü Başkanı Volkan Kebir, yaptığı yazılı açıklamada, kısa zamanda yükseldikleri Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde önemli ekiplerin arasında yer alacakları için çok mutlu olduklarını belirtti. Elde ettikleri başarıyı bu sezon da sürdürmek istediklerini kaydeden Kebir, açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İzmir'i en iyi şekilde temsil etmek hedefindeyiz. Bu açıdan gerçekleştirdiğimiz transferlerin hem kulübümüze hem de şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Şaziye İvegin Üner gibi başarılı ve tecrübeli bir ismi renklerimize bağlamış olmaktan dolayı gurur duyuyoruz."
Daha önce Ümit Milli Takımı oyuncusu Kübra Erat'ı kadrosuna dahil eden İzmir temsilcisi, ikinci transferini tecrübeli basketbolcu Şaziye İvegin Üner'le yaptı.
Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası kadrosunda da bulunan 35 yaşındaki basketbolcu daha önce BOTAŞ, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Mersin Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Üniversitesi ve Bellona AGÜ takımlarında da forma giydi.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:08
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Pogba iddiası
Toplam 9
Yorum
bjk beşiktaşlılar iki senedir çok konuşmaya başladı haaa
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Belhanda’ya Sevilla kancası
Toplam 3
Yorum
öğretici haydi sevilla al artık şu çapsızların tercihini de kurtar bizi 8 milyon euro bonservis vermekten !
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Gençler kampta
Toplam 3
Yorum
arslan salih romadan kiralık döndüğünde birkaç maç oynadı süperdi ancak yabancı hoca kesti oynatmadı yıldızı parlamasın diye.oynarsa değeri artar
Şaziye Üner, Bornova Beckerspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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