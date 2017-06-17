Aydın Uğuz Botaş’ta

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından BOTAŞ, boşta olan başantrenörlük koltuğuna yılların tecrübeli çalıştırıcısı Aydın Uğuz'u getirdi.

Daha önce Fenerbahçe, Ülker, Erdemir, İstanbul Üniversitesi, Homend Antakya Belediyespor, İTÜ, Osmaniye Gençlik, BGD ve Girne Üniversitesi'ni çalıştıran 52 yaşındaki Uğuz'un 3 Türkiye Kupası Şampiyonluğu, 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 2 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğu, 1 kez Yıldız Bayanlar Türkiye Şampiyonluğu, 1 kez Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu ve 1 kez Avrupa 8.liği gibi başarıları bulunuyor. Tecrübeli koç, "Kadın basketbolunun en köklü takımlarından birinde olmaktan son derece mutluyum. Hedefimiz Avrupa Kupaları'na gitmek olacak. Altyapısı son derece güçlü olan Botaş'ta çalışmalara devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarına da hız vereceğiz" şeklinde konuştu.