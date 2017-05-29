Ann Wauters, Yakın Doğu Üniversitesi'nde
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi, Belçikalı pivot Ann Wauters'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Geçen yıl Los Angeles Sparks ile WNBA şampiyonluğu yaşayıp ardından Bellona AGÜ ile başarılı bir sezon geçiren Belçikalı milli pivot Ann Wauters'ı transfer ettik." denildi.
Açıklamada, Wauters'ın geride kalan sezon Bellona AGÜ formasıyla ligde ortalama 28.44 dakika süre aldığı ve 11,8 sayı, 6,6 ribaunt ve 2,1 asistle etkili bir performans gösterdiği belirtildi. Bellona AGÜ ile FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda final oynayan 1,95 metre boyundaki basketbolcunun, yakalanan başarıda önemli pay sahibi olduğu da aktarıldı.
Transferle ilgili açıklamada bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Genel Koordinatörü Murat Tümer, şunları kaydetti:
"Geçen sezonun 3 kupalı takımına takviye yapmaya başladık. İlk olarak yolumuzu ayırdığımız Angelica Robinson'ın yerine Avrupa'nın en tecrübeli oyuncularından, geçen sezonu Bellona AGÜ'de geçiren Ann Wauters ile anlaştık. Lider karakteri ve tecrübesiyle Ann Wauters'a Yakın Doğu Üniversitesi forması altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:01
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N’Doye’dan önemli katkı
Toplam 3
Yorum
ged 61 birde boş kalelere kaçırdıklarına ve beceriksizliklerine bakın o zaman anlarız katkı yapmışmı yapmamışmı...
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Valilik uygun bulmadı...
Toplam 1
Yorum
ged 61 dünyanın heryerinde bu görsel etkinlikler inanılmaz büyüklüklerde yapılıyor ve yanan stad hiç görülmedi..ve konyaspor seyircisine yakışırdı
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Yeni amblem hibrit çimde!
Toplam 10
Yorum
SERDAR KUT SİZİ KISKANACAĞIMIZ; BİZDEN FAZLA BİR TEK SEY GÖSTERİNDE ? KISKANALIM SİZİ !!!!!!!!!
Ann Wauters, Yakın Doğu Üniversitesi'nde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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