Yakın Doğu şampiyon

Caferağa’da dün nefesler kesildi. Son saniyelerde bir F.Bahçe, bir Yakın Doğu Üniversitesi öne geçti. Mutlu sona ulaşan taraf ise KKTC ekibiydi ve 2016-17 sezonu şampiyonluğunu ilan etti

2016-17 sezonu Kadınlar Basketbol Ligi Şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi... Caferağa Spor Salonu'nda oynanan final serisinin son maçını kazanan bordobeyazlılar, ligde ilk şampiyonluğunu ilan etti. Maça hızlı başlayan taraf F.Bahçe'ydi ve ilk periyodu 18-16 kazandı. İkinci çeyrekte Yakın Doğu, oyuna üstünlüğünü koydu, soyunma odasına da 37-35 önde girdi. MAÇIN ikinci yarısında ise müthiş bir mücadele vardı. Bir Fenerbahçe, bir Yakın Doğu Üniversitesi öne geçti. Bitime 2 saniye kala Fenerbahçeli Parker'ın iki serbest atışı kaçırması, maçın kırılma anıydı. Ribaunt mücadelesinden avantajlı çıkan KKTC ekibi, salondan 76-75 galip ayrılıp, zaferini ilan etti.