Yakın Doğu şampiyon
Caferağa’da dün nefesler kesildi. Son saniyelerde bir F.Bahçe, bir Yakın Doğu Üniversitesi öne geçti. Mutlu sona ulaşan taraf ise KKTC ekibiydi ve 2016-17 sezonu şampiyonluğunu ilan etti
2016-17 sezonu Kadınlar Basketbol Ligi Şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi... Caferağa Spor Salonu'nda oynanan final serisinin son maçını kazanan bordobeyazlılar, ligde ilk şampiyonluğunu ilan etti. Maça hızlı başlayan taraf F.Bahçe'ydi ve ilk periyodu 18-16 kazandı. İkinci çeyrekte Yakın Doğu, oyuna üstünlüğünü koydu, soyunma odasına da 37-35 önde girdi. MAÇIN ikinci yarısında ise müthiş bir mücadele vardı. Bir Fenerbahçe, bir Yakın Doğu Üniversitesi öne geçti. Bitime 2 saniye kala Fenerbahçeli Parker'ın iki serbest atışı kaçırması, maçın kırılma anıydı. Ribaunt mücadelesinden avantajlı çıkan KKTC ekibi, salondan 76-75 galip ayrılıp, zaferini ilan etti.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:11
FOTOMAÇ GÜNDEM
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‘Namağlup’ şampiyonlar
Toplam 3
Yorum
Bjk 61 Alın teriyle onuruyla şerefiyle sadece beşiktaş yapar
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''1.5 sene bekledi, 'Düşüneyim' dedi''
Toplam 3
Yorum
Vatandaş Başta kızdım Demirbay a ama sonra tff başkanını,fatih terimi düşününce galiba doğru yaptı..
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Talisca’ya talip
Toplam 11
Yorum
baba benden 90000 tl
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