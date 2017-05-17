Şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2016-2017 sezonu şampiyonu finalde Fenerbahçe'yi 3-2 ile geçen Yakın Doğu Üniversitesi oldu. Yakın Doğu ayrıca ilk sezonunda şampiyonluğa ulaştı.



2016-2017 Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonu belli oldu. Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında gergin ve bir o kadar da çekişmeli geçen seride şampiyonu son maç belirledi. Seriye ev sahibi avantajıyla başlayan Yakın Doğu, Caferağa'da oynanan ilk iki maçı kazandı. Metro Enerji Spor Salonu'na taşınan seride Fenerbahçe, rakibine evinden çıkarmayınca seri 2-2'ye geldi. Caferağa Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi, bu sezonun en iyisi oldu. Bu sezon başında Basketbolu Geliştirenler Derneği ile birleşen Yakın Doğu, ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşmış oldu.



Candece Parker son saniyede 2'de 0 çekti!

Sarı-lacivertliler maçın bitimine 2 saniye kala Candace Parker'la 2 serbest atış kaçırdı ve yakaladığı büyük fırsatı harcayarak şampiyonluğu rakibine kaptırdı.



Yakın Doğu, sezonu 3 kupa ile kapadı

Yakın Doğu Üniversitesi, 2016-2017 sezonunun lig, Türkiye Kupası ve Kadınlar Eurocup şampiyonluğu sonlandırdı.

Bu sezon başında yeni bir oluşumlu lige katılan Yakın Doğu Üniversitesi, mükemmel bir sezonu geride bıraktı. Yakın Doğu, ilk olarak Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nı finalde Bellona AGÜ'yü 76-62'lik skorla geçerek kazandı. Daha sonra Avrupa'da başarılı bir grafik çizen Yakın Doğu, Bellona AGÜ'yü 73-69 ve 63-58'lik skorla geçerek, Eurocup'ta şampiyon oldu. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi normal sezonunu lider tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi, sırasıyla İstanbul Üniversitesi, Beşiktaş'ı geçerek finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Sarı-lacivertlileri de seride 3-2 yenen Yakın Doğu ligde de kupayı müzesine götürerek, tarihi bir başarı elde etti.

Yakın Doğu ile Fenerbahçe arasında oynanan serinin diğer maçları şöyleydi:



Yakın Doğu Üniversitesi: 78 - Fenerbahçe: 70



Yakın Doğu Üniversitesi : 73 - Fenerbahçe: 67



Fenerbahçe: 71 - Yakın Doğu Üniversitesi: 70



Fenerbahçe: 79 - Yakın Doğu Üniversitesi: 72



KALAYCIOĞLU: "CEVABI SAHADA VERDİK"

Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, şampiyonluktan ötürü tüm oyuncularını kutladığını söyledi.



Oyuncularının müthiş bir mücadele sergilediğinin altını çizen Kalaycıoğlu, "Sene başından beri ev sahibi olma avantajından bahsediyorduk. Ligi de birinci bitirdik. Bu maçı pat diye kazanmadık. Biz bunları hak ettik. Gereken cevabı da sahada verdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, bizi destekleyenlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu başarılar devam eder. Yakın Doğu Üniversitesi'nin bayrağını Avrupa'da en tepeye dikmiştik. Şimdi Türkiye'de de en tepeye diktik." değerlendirmesinde bulundu.