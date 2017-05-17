 Şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Şampiyon

    Şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi

    Kadınlar Baskebol Ligi final serisi son maçında Fenerbahçe'yi 76-75 mağlup eden seriyi 3-2 kazanarak şampiyon oldu.

    , final serisi 5. maçında Fenerbahçe'yi 76-75 mağlup etti ve Kadınlar Basketbol Ligi şampiyonu oldu.

    Candece Parker son saniyede 2'de 0 çekti!
    Sarı-lacivertliler maçın bitimine 2 saniye kala Candace Parker'la 2 serbest atış kaçırdı ve yakaladığı büyük fırsatı harcayarak şampiyonluğu rakibine kaptırdı.

    Yakın Doğu, sezonu 3 kupa ile kapadı
    Yakın Doğu Üniversitesi, 2016-2017 sezonunun lig, Türkiye Kupası ve Kadınlar Eurocup şampiyonluğu sonlandırdı.
    Bu sezon başında yeni bir oluşumlu lige katılan Yakın Doğu Üniversitesi, mükemmel bir sezonu geride bıraktı. Yakın Doğu, ilk olarak Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nı finalde Bellona AGÜ'yü 76-62'lik skorla geçerek kazandı. Daha sonra Avrupa'da başarılı bir grafik çizen Yakın Doğu, Bellona AGÜ'yü 73-69 ve 63-58'lik skorla geçerek, Eurocup'ta şampiyon oldu. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi normal sezonunu lider tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi, sırasıyla İstanbul Üniversitesi, Beşiktaş'ı geçerek finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Sarı-lacivertlileri de seride 3-2 yenen Yakın Doğu ligde de kupayı müzesine götürerek, tarihi bir başarı elde etti.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:19
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