Şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi
Kadınlar Baskebol Ligi final serisi son maçında Fenerbahçe'yi 76-75 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi seriyi 3-2 kazanarak şampiyon oldu.
Candece Parker son saniyede 2'de 0 çekti!
Sarı-lacivertliler maçın bitimine 2 saniye kala Candace Parker'la 2 serbest atış kaçırdı ve yakaladığı büyük fırsatı harcayarak şampiyonluğu rakibine kaptırdı.
Yakın Doğu, sezonu 3 kupa ile kapadı
Yakın Doğu Üniversitesi, 2016-2017 sezonunun lig, Türkiye Kupası ve Kadınlar Eurocup şampiyonluğu sonlandırdı.
Bu sezon başında yeni bir oluşumlu lige katılan Yakın Doğu Üniversitesi, mükemmel bir sezonu geride bıraktı. Yakın Doğu, ilk olarak Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nı finalde Bellona AGÜ'yü 76-62'lik skorla geçerek kazandı. Daha sonra Avrupa'da başarılı bir grafik çizen Yakın Doğu, Bellona AGÜ'yü 73-69 ve 63-58'lik skorla geçerek, Eurocup'ta şampiyon oldu. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi normal sezonunu lider tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi, sırasıyla İstanbul Üniversitesi, Beşiktaş'ı geçerek finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Sarı-lacivertlileri de seride 3-2 yenen Yakın Doğu ligde de kupayı müzesine götürerek, tarihi bir başarı elde etti.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:19
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Hagi'den 19'luk genç yetenek için açıklama
Toplam 1
Yorum
metinn avrupalilar takip etse oyuncuyu turkiyeye getrirmiisn bilmiyormuyuz seni paragöz hagiiii
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 5
Yorum
ts6161 Oynama la uşağın kafasıyla
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Talisca’ya talip
Toplam 10
Yorum
bjk Talisca bizde olduğu sürece şampiyonluk hayali kuramayacaklarını biliyorlar :)
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