 Şampiyon bugün belli oluyor – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Şampiyon bugün belli oluyor

    Şampiyon bugün belli oluyor
    Kadınlar Basketbol Ligi'nde ile arasındaki muhteşem final serisinde bugün şampiyon ortaya çıkacak. Seride ilk iki maçı Yakın Doğu kazanıp 2-0 öne geçmiş, Kanarya evinde 2-2'yi bulmuştu. Bugün 18.30'da Caferağa'daki mücadele ile birlikte sezonun en büyüğü belirlenecek. Kanarya'nın 12 şampiyonluğu var, Yakın Doğu Üniversitesi ise bir ilk peşinde.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şampiyon bugün belli oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.