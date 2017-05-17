 “Kupayı başkanımız için kazandık” – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    “Kupayı başkanımız için kazandık”

    “Kupayı başkanımız için kazandık”

    ’nin başarılı oyuncusu , şampiyon oldukları için mutluluklarını dile getirerek, “Bu kupayı özellikle başkanımıza armağan ediyoruz. Çünkü yaşanan bazı tatsız olaylar vardı” dedi.

    , Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi 5. maçında sahasında karşılaştığı 'yi 76-75'lik skorla yenerek seriyi 3-2 yaptı ve şampiyon oldu. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi'nin başarılı oyuncusu , "Şampiyon olacağımıza çok inandık. Çok zorlu geçti. Bu kupayı özellikle başkanımıza armağan ediyoruz. Çünkü yaşanan bazı tatsız olaylar vardı. Başkanımız bizi tribünden izliyor. Gerçekten bu kupayı onun için kazandık. Çok mutluyuz. Bu sezon da hedeflerimiz belliydi. Avrupa Kupası, Türkiye Kupası ve son olarak lig kupası. Gerçekten bu hedeflere ulaştık, mutluyuz" şeklinde konuştu.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:41
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