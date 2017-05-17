“Kupayı başkanımız için kazandık”
Yakın Doğu Üniversitesi’nin başarılı oyuncusu Bahar Çağlar, şampiyon oldukları için mutluluklarını dile getirerek, “Bu kupayı özellikle başkanımıza armağan ediyoruz. Çünkü yaşanan bazı tatsız olaylar vardı” dedi.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:41
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Kerem Demirbay seçimini yaptı. İşte açıklamaları...
Toplam 14
Yorum
elevli muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcutür demişti atatürk demekki öazelliğini kaybetmiş dolayısıyla kafa yormaya gerek yok
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6.5 milyon tl alacaklar
Toplam 5
Yorum
Yeter Aziz Hasan Ali'yi izleyin ve elinizi vicdanınıza koyun . Bu adamın bu klüpte ne işi var? yetenek yok adamda bariz işte görmüyor musunuz ?
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6.5 milyon tl alacaklar
Toplam 5
Yorum
Allah belanızı versin Volkan'ı anlarım Türkiye'nin en iyi ikinci kalecisi ancak Hasan Ali nedir ya ? Aldığı topu geri veren , yanındakine pas atamayan adam.
“Kupayı başkanımız için kazandık” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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