Bakan Kılıç, Yakın Doğu Üniversitesi'ni kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde şampiyon olan Yakın Doğu Üniversitesi'ni tebrik etti.
Bakan Kılıç, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi final serisinde gösterdikleri mücadeleden dolayı Yakın Doğu Üniversitesi ve Fenerbahçe'yi kutluyorum. Avrupa basketbolunun en önemli ligleri arasında yer alan Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ni şampiyonlukla tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi'ni tebrik ediyor, bu önemli başarıda emeği geçenleri kutluyorum."
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:43
-
Kerem Demirbay seçimini yaptı. İşte açıklamaları...
Toplam 14
Yorum
elevli muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcutür demişti atatürk demekki öazelliğini kaybetmiş dolayısıyla kafa yormaya gerek yok
-
6.5 milyon tl alacaklar
Toplam 5
Yorum
Yeter Aziz Hasan Ali'yi izleyin ve elinizi vicdanınıza koyun . Bu adamın bu klüpte ne işi var? yetenek yok adamda bariz işte görmüyor musunuz ?
-
6.5 milyon tl alacaklar
Toplam 5
Yorum
Allah belanızı versin Volkan'ı anlarım Türkiye'nin en iyi ikinci kalecisi ancak Hasan Ali nedir ya ? Aldığı topu geri veren , yanındakine pas atamayan adam.
Bakan Kılıç, Yakın Doğu Üniversitesi'ni kutladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.