Bakan Kılıç, Yakın Doğu Üniversitesi'ni kutladı

Bakan Kılıç, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi final serisinde gösterdikleri mücadeleden dolayı Yakın Doğu Üniversitesi ve Fenerbahçe'yi kutluyorum. Avrupa basketbolunun en önemli ligleri arasında yer alan Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ni şampiyonlukla tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi'ni tebrik ediyor, bu önemli başarıda emeği geçenleri kutluyorum."