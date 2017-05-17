 Bakan Kılıç, Yakın Doğu Üniversitesi'ni kutladı – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Bakan Kılıç, Yakın Doğu Üniversitesi'ni kutladı

    Bakan Kılıç, Yakın Doğu Üniversitesi'ni kutladı

    , Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde şampiyon olan Yakın Doğu Üniversitesi'ni tebrik etti.

    Bakan Kılıç, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

    "Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi final serisinde gösterdikleri mücadeleden dolayı Yakın Doğu Üniversitesi ve Fenerbahçe'yi kutluyorum. Avrupa basketbolunun en önemli ligleri arasında yer alan Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ni şampiyonlukla tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi'ni tebrik ediyor, bu önemli başarıda emeği geçenleri kutluyorum."

    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:43
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