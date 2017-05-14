Serinin 4. maçı bugün

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde F.Bahçe ile Yakın Doğu Üni. arasındaki play-off final serisinin 4. maçı bugün oynanacak. Metro Enerji Arena'da oynanacak müsabaka 15.00'te başlayacak. Seride 2-1 önde olan Yakın Doğu, maçı kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.