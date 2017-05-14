 Serinin 4. maçı bugün – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    Serinin 4. maçı bugün

    Serinin 4. maçı bugün
    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde F.Bahçe ile Yakın Doğu Üni. arasındaki play-off final serisinin 4. maçı bugün oynanacak. Metro Enerji Arena'da oynanacak müsabaka 15.00'te başlayacak. Seride 2-1 önde olan Yakın Doğu, maçı kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.
    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:08
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