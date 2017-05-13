 Fener pes etmedi – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Fener pes etmedi

    Fener pes etmedi

    Kadınlar Basketbol Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Kanarya, Yakın Doğu Üniversitesi'ni yenerek, seride durumu 2-1'e getirdi

    Kadınlar Basketbol Ligi play-off finali 3. maçında Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi'ni 71-70 yenerek, 2-0 geride olduğu seride durumu 2-1 yaptı. Maça iyi başlayan Fenerbahçe, özellikle Birsel Vardarlı ve Lavender'in sayılarıyla 4. dakikaya 13-5 önde girdi. İlk çeyreği 20-16 önde tamamlayan ev sahibi devreyi de 42-34 galip tamamladı. maçın ikinci yarısında ise büyük çekişme yaşandı. Son çeyreğe Fenerbahçe 64-52 önde girdi. 37. dakikada Yakın Doğu Üniversitesi Kanarya'yı yakaladı: 66-66. Büyük çekişmenin yaşandığı son dakikanın ardından Fenerbahçe, karşılaşmayı 71-70 kazandı. Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da tribünden izledi.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:28
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