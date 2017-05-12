 Yakın Doğu ile 3. randevu – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Yakın Doğu ile 3. randevu

    Yakın Doğu ile 3. randevu
    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi final serisinde Fenerbahçe ile 3. maçta bu akşam karşı karşıya gelecek. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Sahasındaki ilk iki maçı kazanarak seride 2-0 öne geçen Yakın Doğu bu akşam da galip gelirse şampiyonluğunu ilan edecek. kazanırsa 4. maç pazar yine Metro Enerji Salonu'nda yapılacak.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:21
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