Yakın Doğu ile 3. randevu
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi final serisinde Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi 3. maçta bu akşam karşı karşıya gelecek. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Sahasındaki ilk iki maçı kazanarak seride 2-0 öne geçen Yakın Doğu bu akşam da galip gelirse şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe kazanırsa 4. maç pazar yine Metro Enerji Salonu'nda yapılacak.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 46
Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
Yakın Doğu ile 3. randevu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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