Yakın Doğu avantajı kaptı
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi final serisinin ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe'yi 73-67 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.
SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ
İlk maçta F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile YDÜ Başkanı Işık Eyigüngör arasındaki 'tokat' kriziyle ortam gerilmişti. Dünkü maç ise sakin geçti. Cezalı olan Eyigüngör maçı taraftarların yanında izledi. YDÜ Başkanı'na 13 çevik kuvvet polisi kalkan olurken, yakın koruması ise yanından hiç ayrılmadı. Aziz Yıldırım'ın yokluğunda Fenerbahçe'yi Mahmut Uslu ve Ozan Balaban temsil etti.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:42
- G.Saray'dan flaş karar!
Toplam 3
Yorum
HIRSIZ OZBEKLER MELO, AMRABAT,BURAK, TELES,EMRE GIBI OYUNCULARI VE SAMPIYON 3 KUPA GETIREN TEKNIK HEYETI OYUNCULARMI KOVDU? HORTUMLUMAYA PARA LAZIM OLDU?
- "G.Saraylıları mutlu edecek..."
Toplam 8
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GS DAKİ ÇETE FUTBOLCULAR VE BAZI AJANLAR. GS İÇİN OYNAMAYAN FUTBOLCUYU HALA KADRODA TUTUYORSUNUZ.GS DAKİ ÇETE YÜZÜNDEN HOCA GÖREV YAPAMIYOR. SANKİ GS YIN PATRONU TUDOR HOCA DEĞİL.
- G.Saray'da yeni dönem!
Toplam 5
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FUTBOL USA GS'YIN SIMDIKI PATRONLARI HORTUMCULAR (OZBEK KARDESLER)
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