Yakın Doğu avantajı kaptı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi final serisinin ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe'yi 73-67 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.

Üç galibiyet alan takımın şampiyon olacağı seride üçüncü maç 12 Mayıs Cuma günü Metro Enerji Arena'da oynanacak.



SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ

İlk maçta F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile YDÜ Başkanı Işık Eyigüngör arasındaki 'tokat' kriziyle ortam gerilmişti. Dünkü maç ise sakin geçti. Cezalı olan Eyigüngör maçı taraftarların yanında izledi. YDÜ Başkanı'na 13 çevik kuvvet polisi kalkan olurken, yakın koruması ise yanından hiç ayrılmadı. Aziz Yıldırım'ın yokluğunda Fenerbahçe'yi Mahmut Uslu ve Ozan Balaban temsil etti.