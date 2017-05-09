Potada Fenerbahçe'ye şok
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde ilk maçı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’yi 73-67'lik skorla mağlup etti.
Salon: Caferağa
Hakmler: Mehmet Keseratar xx, Yücel Çilingir xx, Polat Parlak xx
Yakın Doğu Üniversitesi: Emine x, Olcay xx, Eldebrink xx 4, Robinson xx, Vajda xx, Bahar xx, Sinem xx, Leuchanka xx 6, Hollingsworth xx 10, Gizem xx 2, Vandersloot xxx 21, McBride xxx 30
Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu
Fenerbahçe: Pelin xx 6, Ayşe xx 5, Melisa xx, Melis xx, Merve xx, Birsel xx 7, Bilge xx, Verameyenka xx 2, Tuğçe xx, Parker xx 9, Lavender xx, Gruda xx 12, Quigley xxx 26, Deniz xx, Esra xx
Başantrenör: Fırat Okul
1. periyot: 24 - 15 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)
Devre: 42 - 35 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)
3. periyot: 55 - 55
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 21:03
- İzinler iptal
Toplam 7
Yorum
yaralı aslan şu kadronun yarısı gönderilmeli.. özellikle de gs babasının tapulu malı sananlar!!!!!!!
- ''Teşekkürler her şey için''
Toplam 6
Yorum
Forza GS bu çocuğa şans verilmeli bence.3 sezondur birçok oyuncu takım içindeki çete yüzünden heba oldu gitti.Üstüne yanlış TD seçimleri takım cöktü
- Uğur Çiftçi imzaya kaldı
Toplam 26
Yorum
yaralı aslan fena değil ama 11 oyuncusu olur mu o da ona kalmış... eldekilerden iyidir ama en fazla 500 bin euro eder.. yusuf acer de alınmalı...
Potada Fenerbahçe'ye şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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