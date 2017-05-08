Yıldırım’dan tokat
Kadınlar Basketbol Ligi’nde F.Bahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki final serisi olaylı başladı. Yıldırım maçtan önce arasının açık olduğu Eyigüngör’e tokat attı. Maç sonu da üzerine yürüdü.
SALON BİR ANDA KARIŞTI
Aziz Yıldırım daha sonra protokoldeki yerine geçerken Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör onu karşıladı. Ne olduysa bu sırada gerçekleşti. Aziz Yıldırım elini kaldırıp Eyigüngör'e tokat attı. Bunun üzerine iki takımın idarecileri ve taraftarları da birbirinin üzerine yürüdü. Özellikle yöneticiler havalarda uçarak birbirlerine yumruk atmaya kalktı. Araya giren Spor Şube ve emniyet görevlileri olayları daha da büyümeden engelledi. Maç sonu da Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu, YDÜ'lü idarecilerin üzerine yürüdü.
BEŞİKTAŞLILARI DOLDURMUŞLAR!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, olayların yatışmasının ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı "Görüyorsunuz yaptıklarını, ahlaksızlıklarını. Maçtan önce oyuncularımızı ayartmaya çalışıyorlar. Bilet istiyoruz, bilet vermiyorlar" ifadelerini kullandı.
BU İŞ BURADA BİTMEZ
Aziz Yıldırım sert sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bize yer ayırmamışlar. Salonu Beşiktaşlılar ile doldurmuşlar. Bu maç Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında. Beşiktaşlıların burada ne işi var. Ama bu iş burada bitmeyecek. Maçtan önce diyorlar, Aziz Yıldırım buraya gelemez, Mahmut Uslu buraya gelemez. Resmen Fenerbahçe düşmanlığı yapıyorlar. Bize yer bırakmamışlar. Ayak ayak üstüne atmışlar. Ayıptır bunlar"
DAHA ÇOK YAPARIM
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Yıldırım, birilerinin F.Bahçe-Beşiktaş kavgasını körüklemeye çalıştığını söyledi. Yıldırım "Beşiktaş'ın maçı İnönü'de onlar burada. Böyle saçma şey görmedim. Ondan sonra tokatladı diyorlar. Daha çok yaparım" dedi.
F.BAHÇE CEPHESİNİN İDDİALARI ŞÖYLE:
-F.Bahçe yönetimine yeterli yer ayrılmadı.
-Yöneticiler içeride ayakta bekletildi.
-Yakın Doğu Üniversitesi yönetimi tarafından Beşiktaş taraftar grubu Asya Kartalları salona getirildi.
-Bu grup Fenerbahçe yönetimi içeri girince direkt küfüre başladılar.
GEÇMİŞTEN BU YANA KAVGALILAR
-Fenerbahçe geçen sezon THY Euroleague Final-Four'u için Berlin'deyken Yakın Doğu Üniversitesi (Eski adıyla Basketbolu Geliştirenler Derneği) sarı-lacivertli takımdan Quanitra Hollingsworth'ü ve Olcay Çakır'ı transfer etmişti.
-Bu olaya sert tepki gösteren Aziz Yıldırım, Işık Eyigüngör'ün Fenerbahçe'den ihraç edilmesi için talimat vermişti.
-Fenerbahçeli idareci Cenk Başak, dün başlayan final serisi öncesi YDÜ idarecilerinin kendi oyuncuları Levander, Tuğçe Canıtez ve Ayşe Cora'ya transfer teklifinde bulunduğunu belirtti.
-Final maçı öncesi Yakın Doğu cephesi cezayı göze alarak F.Bahçe taraftarına yer vermek istememişti. Kanarya'nın yaptığı açıklamanın ardından 85 bilet çıkarmıştı.
-Fenerbahçe'nin eski yöneticisi olan YDÜ Başkanı Işık Eyigüngör, Alex gönderildiğinde "Aziz Bey'de ahde vefa duygusu yok. Başkan kulübe zarar veriyor" demişti.
BAKAN KILIÇ: KABUL EDİLEMEZ
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, olaylar için "Kabul edilemez" dedi. Aziz Yıldırım'ın Işık Eyigüngör'e yönelik fiili müdahalesini 6222 sayılı 'Sporda Şiddeti Önleme' kanun kapsamında değerlendiren Spor Genel Müdürlüğü inceleme başlattı.
EYİGÜNGÖR: BANA YUMRUK ATTI
Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör, konuyla ilgili A SPOR'a açıklamalarda bulundu. Eyigüngör "Protokol tribününe geldim, Aziz Yıldırım'ı karşıladım. Aramızda hiçbir şey yokken elimi uzattığımda bana yumruk attı. Bu bir kara lekedir. Şikayetçi olacağım" diye konuştu.
'MAHMUT ABİNİZ SORUYOR DEYİN'
F.Bahçe yöneticisi Mahmut Uslu olaylarla ilgili konuştu. Uslu, "Işık Eyigüngör F.Bahçe kongre üyesi. F.Bahçe'yi unutuyorlar. Bizi tehdit ediyorlar 'Başkan da gelemez, Mahmut Uslu da gelemez' diyorlar. Geldik. Işık Eyigüngör'e sorun. Mahmut Abiniz soruyor deyin bu tokatları neden yemiş" dedi.
SAHADA ZAFER YAKIN DOĞU'NUN
Bilyonler Kadınlar Basketbol Ligi final serisinin ilk maçı Caferağa Spor Salonu'nda oynandı. İki kulübün başkanları ve yöneticilerinin karıştığı kavga sebebiyle 15 dakika gecikmeli başlayan mücadelenin ilk periyodu çekişmeli geçti. İlk çeyreği 19-16 önde kapatan YDÜ, soyunma odasına da 34-31 üstün girdi. İKİNCİ devrede F.Bahçe bir ara 10 sayı öne fırlasa da Yakın Doğu 9-0'lık seriyle cevap verdi. Son çeyreğe 56-55 Kanarya üstünlüğüyle gidildi. Son 10 dakikada daha az hata yapıp doğru şutları bulan Yakın Doğu maçı 78-70 kazanarak seride 1-0 öne geçti.
YARIN MAÇ YİNE CAFERAĞA'DA
Yakın Doğu ile F.Bahçe arasındaki final serisinin 2. maçı yarın oynanacak. Mücadeleye bir kez daha Caferağa Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Maç 19.00'da başlayacak. 3. maçta seri 12 Mayıs Cuma 19.00'da Kanarya'nın evi Metro Enerji'ye taşınacak. 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:20
- Advocaat: "Başakşehir için iyi bir iş çıkardık"
Toplam 8
Yorum
ömer te. Kesinlikle katılıyorum sana ..başakşehire canı gönülden BAŞARILARR.
- "Beşiktaş F.Bahçe'yi ezdi"
Toplam 29
Yorum
Bora Hakli bi yorum ,Senol Gunes oyunculara arka ciktikca daha cok orta parmak isareti , rakibe kasitli kafa izleriz Besiktas in sahasinda
- "Beşiktaş F.Bahçe'yi ezdi"
Toplam 29
Yorum
Bora kupada elendiniz FB ye, gereksiz yorumlar yapip oyuncularini koruma ozelestiri yap , Tosic sucsuz , Talisca sucsuz, tek suclu ben hakemler
Yıldırım’dan tokat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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