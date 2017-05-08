Ağır fatura!

Yakın Doğu Üniversitesi ile oynanan Bilyonler.com Kadınlar Ligi final serisinin ilk maçı öncesi rakip kulüp başkanı Işık Eyigüngör'e tokat atan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın bu hareketi için spor şubeleri ve savcılık harekete geçti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldırım hakkında, 'Kasten yaralama' suçundan soruşturma başlattı. Işık Eyigüngör'ün şikayeti üzerine üzerine savcılık tarafından başlatılan soruşturmada TCK'nın 86. maddesinin 2. fıkrasına göre hareket edilecek.



4 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS

Buna göre ilgili maddenin öngördüğü hüküm şu şekilde: "Mağdurun yarasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olduğu hallerde fail hakkında mağdurun şikayeti halinde 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemi ile dava açılabilir."



6 AY MEN GELDİ

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçı öncesi protokol tribününde yaşanan olaylar hakkında kararını verdi. Kurul; Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'ün üzerine yürüyen ve tokat atan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a (37. madde gereğince) 6 ay hak mahrumiyeti ve 40 bin TL de para cezasını oybirliğiyle karara bağladı. Disiplin kurulu, Işık Eyigüngör'e de (36. madde) rakip başkana yönelik hareketi sebebiyle 1 ay hak mahrumiyeti ve 7 bin 500 TL para cezası (oybirliğiyle) verdi.



'BAŞKANLIĞI DÜŞEBİLİR'

Spor Hukuku Enstitüsü Başkan Yardımcısı avukat Alpay Köse, Aziz Yıldırım'ın ceza alması durumunda başkanlığının düşebileceğini dile getirdi. Konuyu A Haber'e değerlendiren Köse, "6222 kapsamında seyirden men alan kişinin yöneticilik sıfatı düşer. Yasak boyunca kulüp veya federasyonda yöneticilik yapamaz" dedi.



MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Aziz Yıldırım'ın tokadı için Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın çok üzüldüğü bildirildi. Bakanlık, konuyla ilgili inceleme başlatıp 6222 sayılı kanundan soruşturma açtı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Spor Genel Müdürlüğü tarafından müfettiş görevlendirmesi yapılmış ve incelemeye alınmıştır" denildi.



NE OLMUŞTU?

Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanan Bilyoner Kadınlar Basketbol Ligi Play- Off Final serisi ilk maçı öncesi Aziz Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik fiili saldırıda bulunmuş, Eyigüngör, önceki akşam saatlerinde Kadıköy Rıhtım Karakolu'na giderek Aziz Yıldırım'dan şikayetçi olmuş ve hastaneden darp raporu almıştı.



SERİNİN 2. MAÇI BUGÜN

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci karşılaşmasında Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe bugün karşı karşıya gelecek. Caferağa Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak maç TRT Spor'dan yayınlanacak. Aziz Yıldırım'ın "Yine geleceğim" dediği bugünkü 2. maçta protokolde olması beklenmiyor.