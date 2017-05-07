 Potada dev maç – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Potada dev maç

    Potada dev maç
    Kadınlar Basketbol Ligi'nde final heyecanı bugün başlıyor. 3 galibiyete ulaşanın şampiyon olacağı Yakın Doğu-F.Bahçe serisinin ilk maçı Caferağa'da oynanacak. TRT Türk'ten yayınlanacak maç 14.00'te başlayacak
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:46
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