 F.Bahçelilere müjdeli haber – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçelilere müjdeli haber

    F.Bahçelilere müjdeli haber

    Kulübü, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 7 ve 9 Mayıs'ta play-off final serisinde karşılaşacakları ev sahibi 'nin ilk aldığı karardan vazgeçtiğini, sarı-lacivertli yöneticiler ile taraftarların salona alınacağını duyurdu.

    Kulübünden yapılan açıklamada, Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak maçlarda sarı-lacivertli yöneticilere ve taraftarlara yer ayrılmamasıyla ilgi gösterdikleri tepki mesajından sonra, Kulübünün, sarı-lacivertlilere yazı gönderdiği belirtildi.

    Yakın Doğu Üniversitesinin gönderdiği yazıda şu ifadelerin yer aldığı kaydedildi:

    "7 ve 9 Mayıs tarihlerinde oynanacak Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ilk iki maçında bugün yapılan güvenlik toplantısı kararları neticesinde Türkiye Basketbol Federasyonunun yönergelerinde olduğu gibi protokol ilk sırada 1, toplam 10 kişilik davetiye yönetim kurulunuza ayrılacak. Ayrıca salon kapasitesinin yüze 10'u olan 85 kişilik yerin biletleri de seyirciniz için satışa çıkacaktır."

    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçelilere müjdeli haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.