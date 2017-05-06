F.Bahçelilere müjdeli haber
Fenerbahçe Kulübü, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 7 ve 9 Mayıs'ta play-off final serisinde karşılaşacakları ev sahibi Yakın Doğu Üniversitesi'nin ilk aldığı karardan vazgeçtiğini, sarı-lacivertli yöneticiler ile taraftarların salona alınacağını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak maçlarda sarı-lacivertli yöneticilere ve taraftarlara yer ayrılmamasıyla ilgi gösterdikleri tepki mesajından sonra, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübünün, sarı-lacivertlilere yazı gönderdiği belirtildi.
Yakın Doğu Üniversitesinin gönderdiği yazıda şu ifadelerin yer aldığı kaydedildi:
"7 ve 9 Mayıs tarihlerinde oynanacak Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ilk iki maçında bugün yapılan güvenlik toplantısı kararları neticesinde Türkiye Basketbol Federasyonunun yönergelerinde olduğu gibi protokol ilk sırada 1, toplam 10 kişilik davetiye yönetim kurulunuza ayrılacak. Ayrıca salon kapasitesinin yüze 10'u olan 85 kişilik yerin biletleri de seyirciniz için satışa çıkacaktır."
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:40
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
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