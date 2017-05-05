F.Bahçelilere müjdeli haber

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak maçlarda sarı-lacivertli yöneticilere ve taraftarlara yer ayrılmamasıyla ilgi gösterdikleri tepki mesajından sonra, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübünün, sarı-lacivertlilere yazı gönderdiği belirtildi.

Yakın Doğu Üniversitesinin gönderdiği yazıda şu ifadelerin yer aldığı kaydedildi:

"7 ve 9 Mayıs tarihlerinde oynanacak Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ilk iki maçında bugün yapılan güvenlik toplantısı kararları neticesinde Türkiye Basketbol Federasyonunun yönergelerinde olduğu gibi protokol ilk sırada 1, toplam 10 kişilik davetiye yönetim kurulunuza ayrılacak. Ayrıca salon kapasitesinin yüze 10'u olan 85 kişilik yerin biletleri de seyirciniz için satışa çıkacaktır."