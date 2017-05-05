F.Bahçelilere müjdeli haber
Fenerbahçe Kulübü, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 7 ve 9 Mayıs'ta play-off final serisinde karşılaşacakları ev sahibi Yakın Doğu Üniversitesi'nin ilk aldığı karardan vazgeçtiğini, sarı-lacivertli yöneticiler ile taraftarların salona alınacağını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak maçlarda sarı-lacivertli yöneticilere ve taraftarlara yer ayrılmamasıyla ilgi gösterdikleri tepki mesajından sonra, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübünün, sarı-lacivertlilere yazı gönderdiği belirtildi.
Yakın Doğu Üniversitesinin gönderdiği yazıda şu ifadelerin yer aldığı kaydedildi:
"7 ve 9 Mayıs tarihlerinde oynanacak Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ilk iki maçında bugün yapılan güvenlik toplantısı kararları neticesinde Türkiye Basketbol Federasyonunun yönergelerinde olduğu gibi protokol ilk sırada 1, toplam 10 kişilik davetiye yönetim kurulunuza ayrılacak. Ayrıca salon kapasitesinin yüze 10'u olan 85 kişilik yerin biletleri de seyirciniz için satışa çıkacaktır."
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:52
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Toplam 71
Yorum
Turgay Ya ferdi akıncı sen neyine güvenip 2.ayakta 5 numarayı tek atyosun :) sen git idda yorumculugu yap :)
- Hakem açıklandı, Beşiktaş ayaklandı
Toplam 32
Yorum
niğdeli sanki hep yeniyormuş gibi konuşuyorsun son 10 yıla bak öyle konuş siftahı kim yaptı sahanızda aynı tarife geçerli korkunun ecele faydası yok
- Elde var bir!
Toplam 19
Yorum
Kaan67 Adamin youtube bile olumlu bir maçı veya olumlu bir hareketi yok aziz yine çöpleri dolduruyor takıma dagit bakalım kulüp parasini
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