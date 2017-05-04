 Fenerbahçe finale yükseldi – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe finale yükseldi

    Fenerbahçe finale yükseldi

    Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final Serisi 3. maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 77-63 yenerek durumu 3-0 yaptı ve finale yükseldi.

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Final Play-Off serisi'nde Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı skorla mağlup ederek finale yükseldi. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan serinin ilk maçını sırasıyla 83-61, 97-73'lük skorla Galatasaray'ı mağlup ederek Abdi İpekçi Spor Salonu'na gelen Fenerbahçe, burada da sarı-kırmızılıları 77-63 yenerek, finalde Yakın Doğu Üniversitesi'nin rakibi oldu.

    Yarı finalde Beşiktaş ile oynayan Yakın Doğu Üniversitesi, seriyi 76-62, 77-76 ve 74-59'luk skorla geçti.

    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:45
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