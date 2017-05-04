Fenerbahçe finale yükseldi
Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final Serisi 3. maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 77-63 yenerek durumu 3-0 yaptı ve finale yükseldi.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Final Play-Off serisi'nde Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı skorla mağlup ederek finale yükseldi. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan serinin ilk maçını sırasıyla 83-61, 97-73'lük skorla Galatasaray'ı mağlup ederek Abdi İpekçi Spor Salonu'na gelen Fenerbahçe, burada da sarı-kırmızılıları 77-63 yenerek, finalde Yakın Doğu Üniversitesi'nin rakibi oldu.
Yarı finalde Beşiktaş ile oynayan Yakın Doğu Üniversitesi, seriyi 76-62, 77-76 ve 74-59'luk skorla geçti.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:45
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 11
Yorum
eheuheueheuh Derbi Fenerime Hayırlı olsun.. Eheueheuheu
- Tahkim ceza indirdi
Toplam 8
Yorum
vedaku TFF ve kurulları sürekli Başakşehir ve BJK lehine kararlar veriyor. Ne demek bu saldırı değilde kavga, yazıklar olsun.
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 11
Yorum
palabıyık in çakır aut Gençlerbirliği-Adanaspor (Ankara 19 Mayıs) (ÇÜNEYT ÇAKIR). cüneyt BJKyi kazandırmayınca bu maça layık görülmüş. oysa geçen yıl
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