 F.Bahçe’yi ağırlayacak – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    F.Bahçe’yi ağırlayacak

    F.Bahçe’yi ağırlayacak
    Play-Off Yarı Final üçüncü maçında bugün Abdi İpekçi Spor Salonu'nda ile mücadele edecek. Seride 2-0 geride bulunan sarı-kırmızılı ekip, parkeye seriyi uzatmak için çıkacak. Sarı-lacivetliler, galip gelmeleri halinde adını finale yazdıracak. Zorlu karşılaşma 20.00'de başlayacak.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:22
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