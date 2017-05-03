Fenerbahçe finale göz kırptı

Karşılaşmaya Cansu Köksal'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle başlayan Galatasaray, Işıl Alben'in 2. dakikadaki isabetiyle skoru 5-0'a getirdi. Üstün oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, Jefferson ve Papova'nın ürettikleri sayılarla 4. dakikadaki ilk molaya 9-2 önde girdi. Moladan boyalı alanı kullanarak dönen Fenerbahçe, Lavender, Parker ve Verameyenka'nın isabetleriyle 6. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 10-11. Vitola ve Traore'nin basketleriyle Fenerbahçe'nin öne geçmesine izin vermeyen sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 24-21 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna iyi başlayan Fenerbahçe, Levander ve Parker'ın isabetleriyle 13. dakikada maçta ilk defa öne geçti: 33-31. Karşılıklı isabetlerle devam eden çeyrekte Birsel Vardarlı Demirmen, Ayşe Cora ve Quigley ile üç sayılık basketler kaydeden sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 47-41 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına Lavender'in boyalı alandan bulduğu sayılarla 22. dakikada farkı çift hanelere (51-41) yükselterek giren Fenerbahçe, seriyi 8-0'a taşıyarak 23. dakikada farkı 14 sayıya yükseltti: 55-41. Lavender'in pota altındaki skorer oyunuyla üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, Tuğçe Canıtez'in de skora katkısıyla 28. dakikada farkı 20 sayıya çıkardı: 73-53. Taraftarının da desteğiyle oyun kontrolünü tamamen eline alan Fenerbahçe, son periyoda 77-53 önde girdi.

Mücadelenin son periyodunda rakibinin farkı kapatmasına müsaade etmeyen Fenerbahçe, sahadan 24 sayı farkla 97-73 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Fenerbahçe formasıyla 28 sayı kaydeden Lavender oldu.

Sarı-lacivertli takım, eşleşmedeki ilk maçı 83-61'lik skorla kazanarak, seride 1-0 öne geçmişti.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin üçüncü maçı 4 Mayıs Perşembe günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Emin Moğulkoç, Yücel Çilingir, Göksun Öz

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 16, Quigley 9, Parker 16, Verameyenka 4, Lavender 28, Tuğçe Canıtez 4, Pelin Bilgiç 3, Ayşe Cora 6, Melis Gülcan 2, Esra Ural 5, Melisa Korkmaz 2, Merve Arı 2

Galatasaray: Işıl Alben 8, Jefferson 16, Deniz Çolakoğlu 2, Papova 8, Cansu Köksal 6, Traore 22, Vitola 7, İrem Naz Topuz, Seda Deniz 2, Pınar Gezici 2

1. Periyot: 21-24

Devre: 47-41

3. Periyot: 77-53