Basketbolda iki kritik maç

Play-Off yarı final maçlarının oynandığı Kadınlar Basketbol Ligi'nde bugün iki karşılaşma var. İlk maç saat 18.00'de Yakın Doğu Üniversitesi ile Beşiktaş arasında oynanacak. 20.00'de ise Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. 3 galibiyete ulaşanın finale çıkacağı seride ev sahipleri ilk maçlarını kazanıp, seride 1-0 öne geçti.