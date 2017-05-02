 Basketbolda iki kritik maç – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Basketbolda iki kritik maç

    Basketbolda iki kritik maç
    Play-Off yarı final maçlarının oynandığı Kadınlar Basketbol Ligi'nde bugün iki karşılaşma var. İlk maç saat 18.00'de Yakın Doğu Üniversitesi ile Beşiktaş arasında oynanacak. 20.00'de ise Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. 3 galibiyete ulaşanın finale çıkacağı seride ev sahipleri ilk maçlarını kazanıp, seride 1-0 öne geçti.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:12
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