Basketbolda iki kritik maç
Play-Off yarı final maçlarının oynandığı Kadınlar Basketbol Ligi'nde bugün iki karşılaşma var. İlk maç saat 18.00'de Yakın Doğu Üniversitesi ile Beşiktaş arasında oynanacak. 20.00'de ise Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. 3 galibiyete ulaşanın finale çıkacağı seride ev sahipleri ilk maçlarını kazanıp, seride 1-0 öne geçti.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:12
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
Basketbolda iki kritik maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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