Kanarya, Cimbom'u basketbolda da devirdi
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Galatasaray'ı 22 sayı farkla 83-61 yenerek, 1-0 öne geçti.
Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, Parker ve Quigley'nin skorer oyunuyla 6. dakikayı 15-2 önde geçti. Etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 21-8 üstün tamamladı.
İkinci periyodun başında Gruda ve Quigley'in elinden basketler bulan ev sahibi takım, 12. dakikada farkı 20 sayıya çıkardı: 30-10. Galatasaray'ın Jefferson ve Traore ile farkı azaltma çabalarına izin vermeyen Fenerbahçe, devre arasına 19 sayılık farkla 42-23 önde girdi.
İkinci devrede de rahat bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, farkı 20'li sayılarda tuttu ve üçüncü çeyreği 65-43 üstün bitirdi. Jefferson ve Işıl Alben'in basketleriyle maça tutunmaya çalışan Galatasaray karşısında etkili performansını devam ettiren ve müsabakanın 35. dakikasında farkı 29 sayıya (78-49) kadar çıkaran Fenerbahçe, sahadan 83-61 galip ayrıldı.
Müsabakada 19'ar sayı üreten Fenerbahçe'den Quigley ile Galatasaray'dan Jefferson maçın en skorer oyuncuları oldu. Sarı-lacivertlilerde Parker 15 sayı ve 14 ribaunt, Gruda 14 sayı, Pelin Derya Bilgiç ise 13 sayıyla galibiyete önemli katkıda bulundu.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci maç 2 Mayıs Salı günü yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılacak.
Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün asbaşkanlarından Önder Fırat ile yönetim kurulu üyesi Cenk Başak da müsabakayı protokol tribününde izledi.
Galatasaray taraftarının alınmadığı maçta yaklaşık 300 sarı-lacivertli taraftar takımlarını destekledi.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Kaan Büyükçil, Murat Ciner, Özge Şentürk
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Quigley 19, Gruda 14, Parker 15, Verameyenka 10, Ayşe Cora 5, Tuğçe Canıtez, Pelin Derya Bilgiç 13, Melisa Korkmaz,
Galatasaray: Işıl Alben 11, Jefferson 19, Cansu Köksal 8, Pınar Gezici, Vitolo, Traore 9, Papova 5, Seda Deniz 1, Deniz Çolakoğlu 4, İrem Naz Topuz 4
1. Periyot: 21-8
Devre: 42-23
3. Periyot: 65-43
5 Faulle çıkan: 30.44 İrem Naz Topuz (Galatasaray)
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:31
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
kudrock palabıyık sayesinde geçtiğinizi turu herkes biliyor gs deplasmanında yatarak 3 puan aldığınızı bu futbolunuzla neye güveniyonuz bu kadar :D
- Aziz Yıldırım 27-4 Dursun Özbek
Toplam 12
Yorum
kktc haberin başlığını görünce şu meşhur söz geldi aklıma "körlerle sağırlar birbirini ağırlar" neyi başarmışlar ki yine Andersen den masallar..
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
hüseyin DELİKANLI OLAN TUR ATTIRMAZ ,GÖRECEGİZ BJK TURATLAYACAK HAKEMLER TARAFLI YÖNETMESE KUYUNUN DİBİ SU ÇEKİLMEDEN GÖRÜNMEZ SAYIN FENERLİLE
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