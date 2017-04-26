 Beşiktaş yarı finalde – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş yarı finalde

    Beşiktaş yarı finalde

    Çeyrek final serisini 2-1 kazanan Beşiktaş, yarı finalde Yakın Doğu Üniversitesi'nin rakibi oldu

    - Bellona AGÜ: 57 - Beşiktaş: 64 -

    Çeyrek final serisini 2-1 kazanan Beşiktaş, yarı finalde Yakın Doğu Üniversitesi'nin rakibi oldu

    Salon: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi

    Hakemler: Aytuğ Ekti, Fazilet Gülter, Polat Parlak

    Bellona AGÜ: Wauters 10, Dila Aşkın 3, Ayşegül Günay 2, Dubljevic 2, Gray 7, Şaziye İvegin Üner 7, Sanders 8, Gizem Sezer, Wright 18

    Beşiktaş: Esra Erden Atacan 6, Kübra Siyahdemir, Zellous 15, Burcu Çiğil, Sera Özelçi, Harding 17, Perovanovic 18, Meltem Avcı, Mehtap Karabilecen 3, Stokes 5

    1. Periyot: 10-15

    Devre: 22-33

    3. Periyot: 33-45

    KAYSERİ (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Beşiktaş, deplasmanda Bellona AGÜ'yü 64-57 yendi.

    Böylece seriyi 2-1 kazanan siyah-beyazlı takım, yarı finalde Yakın Doğu Üniversitesi'nin rakibi oldu.



    Kaynak: AA
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:32
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