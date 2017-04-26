Beşiktaş yarı finalde
Çeyrek final serisini 2-1 kazanan Beşiktaş, yarı finalde Yakın Doğu Üniversitesi'nin rakibi oldu
Çeyrek final serisini 2-1 kazanan Beşiktaş, yarı finalde Yakın Doğu Üniversitesi'nin rakibi oldu
Salon: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi
Hakemler: Aytuğ Ekti, Fazilet Gülter, Polat Parlak
Bellona AGÜ: Wauters 10, Dila Aşkın 3, Ayşegül Günay 2, Dubljevic 2, Gray 7, Şaziye İvegin Üner 7, Sanders 8, Gizem Sezer, Wright 18
Beşiktaş: Esra Erden Atacan 6, Kübra Siyahdemir, Zellous 15, Burcu Çiğil, Sera Özelçi, Harding 17, Perovanovic 18, Meltem Avcı, Mehtap Karabilecen 3, Stokes 5
1. Periyot: 10-15
Devre: 22-33
3. Periyot: 33-45
KAYSERİ (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Beşiktaş, deplasmanda Bellona AGÜ'yü 64-57 yendi.
Böylece seriyi 2-1 kazanan siyah-beyazlı takım, yarı finalde Yakın Doğu Üniversitesi'nin rakibi oldu.
Kaynak: AA
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:32
- Dursun Özbek Florya'ya çıkarma yaptı
Toplam 8
Yorum
aç tavuk .................. kendini darı ambarında görüyor
- Yarın Kjaer zirvesi var
Toplam 19
Yorum
fboğuz kjaer 20 milyon eurodan aşağı satılmaz 20 den aşağı satarsanız kendinizi satmış olursunuz
- Yanal: Hedef Avrupa
Toplam 2
Yorum
Ali Hocam sana maşallah adam gibi adamsın sayın muharrem başkan sana da teşekkürler çok kaliteli bir başkanmışsın helal olsun
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