Potada dev eşleşme
Kadınlar Basketbol Ligi'nde dün çeyrek final maçları oynandı. F.Bahçe, Yakın Doğu ve G.Saray yarı finale çıktı. Beşiktaş son maça kaldı. F.Bahçe ve G.Saray eşleşti. Sonuçlar: İstanbul Ü.-Yakın Doğu: 51-94, Beşiktaş- AGÜ: 65-62, Mersin-F.Bahçe: 64-102, Hatay-G.Saray: 81-87.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
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