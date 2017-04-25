 Potada dev eşleşme – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Potada dev eşleşme

    Potada dev eşleşme
    'nde dün çeyrek final maçları oynandı. F.Bahçe, Yakın Doğu ve G.Saray yarı finale çıktı. Beşiktaş son maça kaldı. F.Bahçe ve G.Saray eşleşti. Sonuçlar: İstanbul Ü.-Yakın Doğu: 51-94, Beşiktaş- AGÜ: 65-62, Mersin-F.Bahçe: 64-102, Hatay-G.Saray: 81-87.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:34
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