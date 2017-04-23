 Kanarya potada zafere uçtu – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Kanarya potada zafere uçtu

    Kanarya potada zafere uçtu

    Kadınlar Basketbol Ligi'nde çeyrek final ilk maçında 'u 82-71 mağlup etti.

    İlk devreyi 39-37 önde kapatan Kanarya mücadeleyi 11 sayı farkla yenerek seride 1-0 öne geçti. Quigley 20 sayı, 4 asistle mücadelenin yıldızı oldu. Yakın Doğu Üniversitesi, İstanbul Üni'yi büyük farkla 83-37 yendi ve 1-0 öne geçti. Bellona AGÜ de Beşiktaş'ı 65-58'le geçerek seriyi 1-0'a getirdi. Serilerde 2 galibiyete ulaşan takımlar yarı finale kalıyor.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:42
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