Kanarya potada zafere uçtu

Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe çeyrek final ilk maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 82-71 mağlup etti.

İlk devreyi 39-37 önde kapatan Kanarya mücadeleyi 11 sayı farkla yenerek seride 1-0 öne geçti. Quigley 20 sayı, 4 asistle mücadelenin yıldızı oldu. Yakın Doğu Üniversitesi, İstanbul Üni'yi büyük farkla 83-37 yendi ve 1-0 öne geçti. Bellona AGÜ de Beşiktaş'ı 65-58'le geçerek seriyi 1-0'a getirdi. Serilerde 2 galibiyete ulaşan takımlar yarı finale kalıyor.