 İlk raunt Aslan’ın – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    İlk raunt Aslan’ın

    İlk raunt Aslan’ın

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi çeyrek final serisi ilk maçında gülen oldu.

    Sarı-kırmızılılar, Hatay BŞB'yi 72-69 yenerek 1-0 öne geçti. Maça iyi başlayan konuk Hatay ilk periyotu 20-8 önde geçti. Devre 29-26 Hatay üstünlüğüyle bitti. İkinci devrede toparlanan Cimbom maçı kazanmayı bildi. Jefferson ve Işıl 13'er sayı attı. Hatay'a Pans'ın 28 sayısı yetmedi. 2. maç 24 Nisan'da. Cimbom kazanırsa yarı finale kalacak. Aksi halde 3. ve son maç İstanbul'da.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:43
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