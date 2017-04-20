 F.Bahçe deplasmanda coştu – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    F.Bahçe deplasmanda coştu

    F.Bahçe deplasmanda coştu

    ’nin son haftasında sarı-lacivertliler ’ı farklı yendi. Play-off’a yükselen ekipler belli olurken normal sezonu EuroCup şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi lider tamamladı.

    Bilyoner.com 'nde normal sezon tamamlandı. , deplasmanda 'ı 87-65 yendi. Diğer sonuçlar: Girne Üniversitesi-Hatay BB: 69-55, Mersin Basketbol-Mersin BB: 84-94, Canik Belediyespor- Beşiktaş: 53-66, Galatasaray-Tosyalı Toyo Osmaniye: 89-78. İstanbul Üniversitesi-Bellona AGÜ: 48-81, Yakın Doğu Ü.-Adana ASKİ: 102-61. Yakın Doğu Ü., normal sezonu ilk sırada bitirdi. Yakın Doğu'nun yanı sıra F.Bahçe, Galatasaray, AGÜ, Beşiktaş, Hatay BB, Mersin BBve İstanbul Üniversitesi play-off oynamaya hak kazandı. Mersin Basketbol ve Osmaniye düştü.

    PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
    Yakın Doğu Üniversitesi (1) - İstanbul Üniversitesi (8).
    Fenerbahçe (2) - Mersin Büyükşehir Bld.(7).
    Galatasaray (3) - Hatay Büyükşehir Belediyespor (6).
    Bellona AGÜ (4) - Beşiktaş (5).
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:07
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