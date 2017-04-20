F.Bahçe deplasmanda coştu
Kadınlar Basketbol Ligi’nin son haftasında sarı-lacivertliler BOTAŞ’ı farklı yendi. Play-off’a yükselen ekipler belli olurken normal sezonu EuroCup şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi lider tamamladı.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde normal sezon tamamlandı. Fenerbahçe, deplasmanda BOTAŞ'ı 87-65 yendi. Diğer sonuçlar: Girne Üniversitesi-Hatay BB: 69-55, Mersin Basketbol-Mersin BB: 84-94, Canik Belediyespor- Beşiktaş: 53-66, Galatasaray-Tosyalı Toyo Osmaniye: 89-78. İstanbul Üniversitesi-Bellona AGÜ: 48-81, Yakın Doğu Ü.-Adana ASKİ: 102-61. Yakın Doğu Ü., normal sezonu ilk sırada bitirdi. Yakın Doğu'nun yanı sıra F.Bahçe, Galatasaray, AGÜ, Beşiktaş, Hatay BB, Mersin BBve İstanbul Üniversitesi play-off oynamaya hak kazandı. Mersin Basketbol ve Osmaniye düştü.
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Yakın Doğu Üniversitesi (1) - İstanbul Üniversitesi (8).
Fenerbahçe (2) - Mersin Büyükşehir Bld.(7).
Galatasaray (3) - Hatay Büyükşehir Belediyespor (6).
Bellona AGÜ (4) - Beşiktaş (5).
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Yakın Doğu Üniversitesi (1) - İstanbul Üniversitesi (8).
Fenerbahçe (2) - Mersin Büyükşehir Bld.(7).
Galatasaray (3) - Hatay Büyükşehir Belediyespor (6).
Bellona AGÜ (4) - Beşiktaş (5).
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
F.Bahçe deplasmanda coştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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