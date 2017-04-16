 Yakın Doğu hız kesmedi – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    Yakın Doğu hız kesmedi

    Yakın Doğu hız kesmedi
    Bilyoner.com Kadınlar Baskebol Ligi'nde 22. hafta erteleme maçında , İstanbul Üniversitesi'ni 89-71 mağlup etti. Ligde 21. galibiyetini alan Yakın Doğu Üniversitesi liderliğe yükseldi.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:21
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