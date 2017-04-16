G.Saray’dan Bellona Agü’ye fark
Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray, Abdi İpekçi'de Bellona Agü'yü konuk etti.
3 çeyrek kafa kafaya giden maçın sonunu iyi oynayan sarı-kırmızılılar 77-69'luk galibiyete ulaştı. 3. sıra için büyük önem taşıyan mücadeleyi alan Cimbom'da Jefferson 24 sayı üretti. Hafta arası Avrupa Kupası finalinde Yakın Doğu Üniversitesi'ne yenilerek maça moralsiz çıkan AGÜ'ye ise Gray'in 20 sayısı yetmedi.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
G.Saray’dan Bellona Agü’ye fark haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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