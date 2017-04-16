 G.Saray’dan Bellona Agü’ye fark – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    G.Saray’dan ’ye fark

    G.Saray’dan Bellona Agü’ye fark

    Kadınlar Basketbol Ligi'nde , Abdi İpekçi'de 'yü konuk etti.

    3 çeyrek kafa kafaya giden maçın sonunu iyi oynayan sarı-kırmızılılar 77-69'luk galibiyete ulaştı. 3. sıra için büyük önem taşıyan mücadeleyi alan Cimbom'da Jefferson 24 sayı üretti. Hafta arası Avrupa Kupası finalinde Yakın Doğu Üniversitesi'ne yenilerek maça moralsiz çıkan AGÜ'ye ise Gray'in 20 sayısı yetmedi.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:03
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