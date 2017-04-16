G.Saray’dan Bellona Agü’ye fark

Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray, Abdi İpekçi'de Bellona Agü'yü konuk etti.

3 çeyrek kafa kafaya giden maçın sonunu iyi oynayan sarı-kırmızılılar 77-69'luk galibiyete ulaştı. 3. sıra için büyük önem taşıyan mücadeleyi alan Cimbom'da Jefferson 24 sayı üretti. Hafta arası Avrupa Kupası finalinde Yakın Doğu Üniversitesi'ne yenilerek maça moralsiz çıkan AGÜ'ye ise Gray'in 20 sayısı yetmedi.