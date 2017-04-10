 Son gülen Galatasaray – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Son gülen

    Son gülen Galatasaray

    G.Saray Kadın Basketbol Takımı, Bilyoner. com Kadınlar Basketbol Ligi 25. hafta karşılaşmasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 82-69 yendi.

    Sarı-kırmızılılar, oldukça çekişmeli geçen maçta ilk 3 çeyreği geride geçmesine rağmen son periyotta galibiyet aldı. İlk çeyreği 15-14, devreyi 39-31 ve 3. periyodu 56-51'lik dezavantajla geçen Dişi Aslan, son bölümde Jefferson, Andersen ve Vitola'nın etkili oyunuyla kazanan taraf oldu. Özellikle Anderson ve Jefferson ikilisi toplamda 40 sayı üretip galibiyette önemli rol oynadı. Dişi Aslan gelecek hafta ligde Bellona AGÜ ile karşılaşacak.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:45
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