 F.Bahçe: 90 Girne Üni.: 81 – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    F.Bahçe: 90 Girne Üni.: 81

    F.Bahçe: 90 Girne Üni.: 81
    Kadınlar Basketbol Ligi'nde dün Girne Üniversitesi'ni konuk eden , rakibini 90-81 mağlup etti. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Osmaniye- Doğuş Hst.: 70-76, Mersin-Canik: 75-62, ASKİ-Botaş: 78-85, Beşiktaş- İstanbul Üni.: 76-59, AGÜ-Y.Doğu: 76-74.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:59
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