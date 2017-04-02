 Galatasaray 10-0'lık seriyi bitirdi – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    Galatasaray 10-0'lık seriyi bitirdi

    Galatasaray 10-0'lık seriyi bitirdi

    Galatasaray, 7 maç aradan sonra Fenerbahçe’yi mağlup etti. Galatasaray, 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe ile futbol, basketbol ve voleybol branşlarında bugüne kadar 10 kez karşı karşıya gelmişti. Bu maçlarda galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılılar, 11. derbide taraftarlarının yüzünü güldürdü.

    Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Fenerbahçe'yi 7 maç aradan sonra mağlup etmeyi başardı.

    Galatasaray, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 89-73'lük skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece ligdeki 17. galibiyetini elde ederken, sarı-lacivertliler ise 5. mağlubiyetini aldı.

    Fenerbahçe'yi en son 18 Mart 2015'te Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde deplasmanda oynadığı karşılaşmada mağlup eden Galatasaray, rakibine karşı olan mağlubiyet serisini sona erdirdi. Sarı-kırmızılılar; bu tarihten daha sonra Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Kadınlar Euroleague'de oynadığı maçlarda aldığı 7 maçlık kötü seriyi bu galibiyete bitirdi.

    Galatasaray, Fenerbahçe ile bu sezon futbol, basketbol ve voleybol branşlarında oynadığı karşılaşmalarda ilk kez kadın basketbol maçında aldığı galibiyetle sarı-lacivertlileri mağlup etmeyi başardı.



    GALATASARAY, FENERBAHÇE'Yİ BU SEZON İLK DEFA YENDİ
    Galatasaray, 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe ile futbol, basketbol ve voleybol branşlarında bugüne kadar 10 kez karşı karşıya gelmişti. Bu maçlarda galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılılar, 11. derbide taraftarlarının yüzünü güldürdü. Galatasaray, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 89-73 yenerek bu sezonki sarı-lacivertlilere karşı ilk galibiyetini almış oldu.

    Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu sezon futbol, basketbol ve voleybolda oynan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

    FUTBOL

    Fenerbahçe-Galatasaray: 2-0

    ERKEK BASKETBOL

    Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe: 87-103

    Fenerbahçe-Galatasaray Odeabank: 92-74

    Fenerbahçe-Galatasaray Odeabank: 85-80

    Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe: 75-79


    KADIN BASKETBOL

    Fenerbahçe-Galatasaray: 77-55

    Galatasaray - Fenerbahçe: 89-73


    ERKEK VOLEYBOL

    Fenerbahçe-Galatasaray: 3-0

    Galatasaray-Fenerbahçe: 1-3


    KADIN VOLEYBOL

    Galatasaray-Fenerbahçe: 1-3

    Fenerbahçe-Galatasaray: 3-1
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:40
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