Galatasaray 10-0'lık seriyi bitirdi
Galatasaray, 7 maç aradan sonra Fenerbahçe’yi mağlup etti. Galatasaray, 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe ile futbol, basketbol ve voleybol branşlarında bugüne kadar 10 kez karşı karşıya gelmişti. Bu maçlarda galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılılar, 11. derbide taraftarlarının yüzünü güldürdü.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Fenerbahçe'yi 7 maç aradan sonra mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 89-73'lük skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece ligdeki 17. galibiyetini elde ederken, sarı-lacivertliler ise 5. mağlubiyetini aldı.
Fenerbahçe'yi en son 18 Mart 2015'te Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde deplasmanda oynadığı karşılaşmada mağlup eden Galatasaray, rakibine karşı olan mağlubiyet serisini sona erdirdi. Sarı-kırmızılılar; bu tarihten daha sonra Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Kadınlar Euroleague'de oynadığı maçlarda aldığı 7 maçlık kötü seriyi bu galibiyete bitirdi.
Galatasaray, Fenerbahçe ile bu sezon futbol, basketbol ve voleybol branşlarında oynadığı karşılaşmalarda ilk kez kadın basketbol maçında aldığı galibiyetle sarı-lacivertlileri mağlup etmeyi başardı.
GALATASARAY, FENERBAHÇE'Yİ BU SEZON İLK DEFA YENDİ
Galatasaray, 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe ile futbol, basketbol ve voleybol branşlarında bugüne kadar 10 kez karşı karşıya gelmişti. Bu maçlarda galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılılar, 11. derbide taraftarlarının yüzünü güldürdü. Galatasaray, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 89-73 yenerek bu sezonki sarı-lacivertlilere karşı ilk galibiyetini almış oldu.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu sezon futbol, basketbol ve voleybolda oynan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
FUTBOL
Fenerbahçe-Galatasaray: 2-0
ERKEK BASKETBOL
Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe: 87-103
Fenerbahçe-Galatasaray Odeabank: 92-74
Fenerbahçe-Galatasaray Odeabank: 85-80
Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe: 75-79
KADIN BASKETBOL
Fenerbahçe-Galatasaray: 77-55
Galatasaray - Fenerbahçe: 89-73
ERKEK VOLEYBOL
Fenerbahçe-Galatasaray: 3-0
Galatasaray-Fenerbahçe: 1-3
KADIN VOLEYBOL
Galatasaray-Fenerbahçe: 1-3
Fenerbahçe-Galatasaray: 3-1
Galatasaray, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 89-73'lük skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece ligdeki 17. galibiyetini elde ederken, sarı-lacivertliler ise 5. mağlubiyetini aldı.
Fenerbahçe'yi en son 18 Mart 2015'te Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde deplasmanda oynadığı karşılaşmada mağlup eden Galatasaray, rakibine karşı olan mağlubiyet serisini sona erdirdi. Sarı-kırmızılılar; bu tarihten daha sonra Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Kadınlar Euroleague'de oynadığı maçlarda aldığı 7 maçlık kötü seriyi bu galibiyete bitirdi.
Galatasaray, Fenerbahçe ile bu sezon futbol, basketbol ve voleybol branşlarında oynadığı karşılaşmalarda ilk kez kadın basketbol maçında aldığı galibiyetle sarı-lacivertlileri mağlup etmeyi başardı.
GALATASARAY, FENERBAHÇE'Yİ BU SEZON İLK DEFA YENDİ
Galatasaray, 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe ile futbol, basketbol ve voleybol branşlarında bugüne kadar 10 kez karşı karşıya gelmişti. Bu maçlarda galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılılar, 11. derbide taraftarlarının yüzünü güldürdü. Galatasaray, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 89-73 yenerek bu sezonki sarı-lacivertlilere karşı ilk galibiyetini almış oldu.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu sezon futbol, basketbol ve voleybolda oynan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
FUTBOL
Fenerbahçe-Galatasaray: 2-0
ERKEK BASKETBOL
Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe: 87-103
Fenerbahçe-Galatasaray Odeabank: 92-74
Fenerbahçe-Galatasaray Odeabank: 85-80
Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe: 75-79
KADIN BASKETBOL
Fenerbahçe-Galatasaray: 77-55
Galatasaray - Fenerbahçe: 89-73
ERKEK VOLEYBOL
Fenerbahçe-Galatasaray: 3-0
Galatasaray-Fenerbahçe: 1-3
KADIN VOLEYBOL
Galatasaray-Fenerbahçe: 1-3
Fenerbahçe-Galatasaray: 3-1
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:40
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
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