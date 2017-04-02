Galatasaray 10-0'lık seriyi bitirdi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Fenerbahçe'yi 7 maç aradan sonra mağlup etmeyi başardı.Galatasaray, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 89-73'lük skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece ligdeki 17. galibiyetini elde ederken, sarı-lacivertliler ise 5. mağlubiyetini aldı.Fenerbahçe'yi en son 18 Mart 2015'te Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde deplasmanda oynadığı karşılaşmada mağlup eden Galatasaray, rakibine karşı olan mağlubiyet serisini sona erdirdi. Sarı-kırmızılılar; bu tarihten daha sonra Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Kadınlar Euroleague'de oynadığı maçlarda aldığı 7 maçlık kötü seriyi bu galibiyete bitirdi.Galatasaray, Fenerbahçe ile bu sezon futbol, basketbol ve voleybol branşlarında oynadığı karşılaşmalarda ilk kez kadın basketbol maçında aldığı galibiyetle sarı-lacivertlileri mağlup etmeyi başardı.Galatasaray, 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe ile futbol, basketbol ve voleybol branşlarında bugüne kadar 10 kez karşı karşıya gelmişti. Bu maçlarda galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılılar, 11. derbide taraftarlarının yüzünü güldürdü. Galatasaray, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 89-73 yenerek bu sezonki sarı-lacivertlilere karşı ilk galibiyetini almış oldu.Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu sezon futbol, basketbol ve voleybolda oynan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:Fenerbahçe-Galatasaray: 2-0Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe: 87-103Fenerbahçe-Galatasaray Odeabank: 92-74Fenerbahçe-Galatasaray Odeabank: 85-80Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe: 75-79Fenerbahçe-Galatasaray: 77-55Galatasaray - Fenerbahçe: 89-73Fenerbahçe-Galatasaray: 3-0Galatasaray-Fenerbahçe: 1-3Galatasaray-Fenerbahçe: 1-3Fenerbahçe-Galatasaray: 3-1